Житель ЯНАО, изрубивший топором квартиранта, нуждается в принудительном лечении

Житель Салехарда, напавший на квартиранта с топором, нуждается в медицинской помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Салехарда (ЯНАО) в феврале пытался зарубить квартиранта. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что мужчина страдает расстройством психики и должен быть направлен на принудительное лечение, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

«В ночное время 9 февраля 57-летний местный житель нанес лезвием топора не менее двух ударов в область головы и руки своему квартиранту. Проведенная в ходе следствия психиатрическая судебная экспертиза установила, что он страдал и страдает в настоящее время хроническим психическим расстройством, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным постановлением для применения принудительной меры медицинского характера направлено в Салехардский городской суд», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Житель Салехарда сдавал комнату 46-летнему потерпевшему. Ночью 9 февраля квартирант устроил скандал, поспорив со своими гостями. Раздраженный шумом хозяин квартиры попросил прекратить выяснение отношений, когда потерпевший не успокоился, мужчина взялся за топор. Общественно-опасное деяние прекратили гости, потерпевший был доставлен в больницу, а нападавший хозяин был передан сотрудникам полиции.