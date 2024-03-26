Челябинские фермеры опровергли загрязнение воды трупами животных

27 марта 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

Владельцы фермы заявили, что у них нет животных таких пород Фото: Анна Майорова © URA.RU На ферме СХПК Черновской рассказали о технологии утилизации животных, которая исключает нанесения вреда людям, другим животным, а также воде и почве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании в ответ на претензии местных жителей о гниющих трупах на территории хозяйства. «На территории фермы телятам было проведено ветеринарное исследование методом вскрытия слаборазвитых животных с пороками рождения. Далее телята были приготовлены к последующей утилизации методом сжигания в крематоре. Фото останков теленка и свиньи прокомментировать не можем, к нам они отношения не имеют, так как мы занимаемся разведением крупного рогатого скота черно-пестрой породы, а окрас этого теленка не соответствует нашей породе», — сообщили URA.RU в пресс-службе фермы. На ферме отметили, что ближайшим питьевым источником является огороженная скважина для поставки местным жителям воды для хозяйственных нужд, забор которой осуществляется с глубины 70-100 метров. По данным хозяйства, трубы водозабора герметичны и заражение источника через грунтовые воды исключено. Кроме того, в договоре использования воды в качестве питьевой указано обязательное кипячение. «Все мероприятия ветконтроля и профилактики заразных болезней производятся в срок и в полном объеме. Заболеваний животных, опасных для человека, нет. Вред людям, другим животным и окружающей среде полностью исключен», — добавили на ферме. Ранее жители села Половинка рассказали, что на ферме СХПК Черновской выбросили возле водонапорной башни трупы сельскохозяйственных животных. Специалисты ОГБУ «Чебаркульская ветстанция» выехали на место и не подтвердили информацию, уточнив, что все трупы на ферме утилизируют при помощи крематора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На ферме СХПК Черновской рассказали о технологии утилизации животных, которая исключает нанесения вреда людям, другим животным, а также воде и почве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании в ответ на претензии местных жителей о гниющих трупах на территории хозяйства. «На территории фермы телятам было проведено ветеринарное исследование методом вскрытия слаборазвитых животных с пороками рождения. Далее телята были приготовлены к последующей утилизации методом сжигания в крематоре. Фото останков теленка и свиньи прокомментировать не можем, к нам они отношения не имеют, так как мы занимаемся разведением крупного рогатого скота черно-пестрой породы, а окрас этого теленка не соответствует нашей породе», — сообщили URA.RU в пресс-службе фермы. На ферме отметили, что ближайшим питьевым источником является огороженная скважина для поставки местным жителям воды для хозяйственных нужд, забор которой осуществляется с глубины 70-100 метров. По данным хозяйства, трубы водозабора герметичны и заражение источника через грунтовые воды исключено. Кроме того, в договоре использования воды в качестве питьевой указано обязательное кипячение. «Все мероприятия ветконтроля и профилактики заразных болезней производятся в срок и в полном объеме. Заболеваний животных, опасных для человека, нет. Вред людям, другим животным и окружающей среде полностью исключен», — добавили на ферме. Ранее жители села Половинка рассказали, что на ферме СХПК Черновской выбросили возле водонапорной башни трупы сельскохозяйственных животных. Специалисты ОГБУ «Чебаркульская ветстанция» выехали на место и не подтвердили информацию, уточнив, что все трупы на ферме утилизируют при помощи крематора.