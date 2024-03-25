25 марта 2024

Челябинские фермеры выбросили у питьевого источника трупы животных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин посетил агропромышленную выставку "Золотая осень". Москва , корова
Трупы животных разбросаны по всей ферме Фото:

На ферме СХПК Черновской в Челябинской области выбросили возле водонапорной башни трупы сельскохозяйственных животных. Об этом сообщили жители села Половинка в соцсетях.

«Жители села Половинка Чебаркульского района просят принять меры. Ферма СХПК Черновской находится рядом с водонапорной башней, с таянием снега все пойдет под землю, а мы пьем эту воду. Примите меры, пока люди не начали умирать от язвы или холеры», — рассказали местные жители в соцсетях.

URA.RU направило запрос по доступным координатам фермы, а также в пресс-службу регионального минсельхоза. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.

По ферме разбросаны трупы животных
По ферме разбросаны трупы животных

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На ферме СХПК Черновской в Челябинской области выбросили возле водонапорной башни трупы сельскохозяйственных животных. Об этом сообщили жители села Половинка в соцсетях. «Жители села Половинка Чебаркульского района просят принять меры. Ферма СХПК Черновской находится рядом с водонапорной башней, с таянием снега все пойдет под землю, а мы пьем эту воду. Примите меры, пока люди не начали умирать от язвы или холеры», — рассказали местные жители в соцсетях. URA.RU направило запрос по доступным координатам фермы, а также в пресс-службу регионального минсельхоза. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...