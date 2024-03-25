На ферме СХПК Черновской в Челябинской области выбросили возле водонапорной башни трупы сельскохозяйственных животных. Об этом сообщили жители села Половинка в соцсетях.
«Жители села Половинка Чебаркульского района просят принять меры. Ферма СХПК Черновской находится рядом с водонапорной башней, с таянием снега все пойдет под землю, а мы пьем эту воду. Примите меры, пока люди не начали умирать от язвы или холеры», — рассказали местные жители в соцсетях.
URA.RU направило запрос по доступным координатам фермы, а также в пресс-службу регионального минсельхоза. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.
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