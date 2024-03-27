Онколог предупредил, от каких продуктов может развиться рак кишечника

Онколог Балкаров: употребление фастфуда грозит развитием рака кишечника
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Официальное открытие сети Rostic's в Свердловской области. Екатеринбург, курица, фастфуд, курица во фритюре
Фастфуд является одним из продуктов, который вызывают рак кишечника Фото:

Самым распространенным из всех онкологических заболеваний является рак кишечника. Об основных продуктах, которые провоцируют появление опухолей, сообщает врач-онкохирург Беслан Балкаров.

«Избыточное потребление фастфуда, жареной пищи с повышенным содержанием трансжиров при остром дефиците полезных нутриентов повышает риски рака кишечника до 40%. Особенно у тех, кто ежедневно многие годы употребляет более 160 г красного и механически обработанного мяса», — сообщил врач-онкохирург Беслан Балкаров изданию «Известия».

Рак кишечника также провоцируют сигареты и алкоголь. При выкуривании 40 сигарет в день риски развития онкопроцессов увеличиваются на 50%, а регулярное употребление крепкого алкоголя повышает риски на 70%.

На первых стадиях онкологические заболевания протекают без симптомов. Рак кишечника — не исключение. Самостоятельно заметить болезнь можно только тогда, когда появятся нарушения стула и кровь после дефекации.

Возраст болеющих колоректальным раком чаще всего начинается от 50 лет. В группе риска находятся люди от 55 до 70 лет.

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Самым распространенным из всех онкологических заболеваний является рак кишечника. Об основных продуктах, которые провоцируют появление опухолей, сообщает врач-онкохирург Беслан Балкаров. «Избыточное потребление фастфуда, жареной пищи с повышенным содержанием трансжиров при остром дефиците полезных нутриентов повышает риски рака кишечника до 40%. Особенно у тех, кто ежедневно многие годы употребляет более 160 г красного и механически обработанного мяса», — сообщил врач-онкохирург Беслан Балкаров изданию «Известия». Рак кишечника также провоцируют сигареты и алкоголь. При выкуривании 40 сигарет в день риски развития онкопроцессов увеличиваются на 50%, а регулярное употребление крепкого алкоголя повышает риски на 70%. На первых стадиях онкологические заболевания протекают без симптомов. Рак кишечника — не исключение. Самостоятельно заметить болезнь можно только тогда, когда появятся нарушения стула и кровь после дефекации. Возраст болеющих колоректальным раком чаще всего начинается от 50 лет. В группе риска находятся люди от 55 до 70 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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