Онколог предупредил, от каких продуктов может развиться рак кишечника

Онколог Балкаров: употребление фастфуда грозит развитием рака кишечника

27 марта 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Фастфуд является одним из продуктов, который вызывают рак кишечника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самым распространенным из всех онкологических заболеваний является рак кишечника. Об основных продуктах, которые провоцируют появление опухолей, сообщает врач-онкохирург Беслан Балкаров. «Избыточное потребление фастфуда, жареной пищи с повышенным содержанием трансжиров при остром дефиците полезных нутриентов повышает риски рака кишечника до 40%. Особенно у тех, кто ежедневно многие годы употребляет более 160 г красного и механически обработанного мяса», — сообщил врач-онкохирург Беслан Балкаров изданию «Известия». Рак кишечника также провоцируют сигареты и алкоголь. При выкуривании 40 сигарет в день риски развития онкопроцессов увеличиваются на 50%, а регулярное употребление крепкого алкоголя повышает риски на 70%. На первых стадиях онкологические заболевания протекают без симптомов. Рак кишечника — не исключение. Самостоятельно заметить болезнь можно только тогда, когда появятся нарушения стула и кровь после дефекации. Возраст болеющих колоректальным раком чаще всего начинается от 50 лет. В группе риска находятся люди от 55 до 70 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самым распространенным из всех онкологических заболеваний является рак кишечника. Об основных продуктах, которые провоцируют появление опухолей, сообщает врач-онкохирург Беслан Балкаров. «Избыточное потребление фастфуда, жареной пищи с повышенным содержанием трансжиров при остром дефиците полезных нутриентов повышает риски рака кишечника до 40%. Особенно у тех, кто ежедневно многие годы употребляет более 160 г красного и механически обработанного мяса», — сообщил врач-онкохирург Беслан Балкаров изданию «Известия». Рак кишечника также провоцируют сигареты и алкоголь. При выкуривании 40 сигарет в день риски развития онкопроцессов увеличиваются на 50%, а регулярное употребление крепкого алкоголя повышает риски на 70%. На первых стадиях онкологические заболевания протекают без симптомов. Рак кишечника — не исключение. Самостоятельно заметить болезнь можно только тогда, когда появятся нарушения стула и кровь после дефекации. Возраст болеющих колоректальным раком чаще всего начинается от 50 лет. В группе риска находятся люди от 55 до 70 лет.