В Челябинской области дефицит кадров продержится до 2028 года

Владислав Смирнов объяснил, что избавит заводы от текучести кадров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области острая нехватка кадров продержится до 2028 года. Такой прогноз сделал для URA.RU начальник Главного управления по труду и занятости региона Владислав Смирнов.

«Мы идем по дну демографической ямы. С 2028 года в регионе начнется больший выпуск со стороны профобразования, среднего и высшего, на рынок труда», — заявил Смирнов.

Нехватку кадров Смирнов связан с демографическими показателями предшествующих десятилетий. Положительные изменения на рынке труда будут связаны с их преодолением. Также, указал руководитель, ситуации будет способствовать положительное сальдо миграции.

Смирнов подчеркнул, что существующая потребность в квалифицированных кадрах заставляет работодателей инвестировать в обучение и повышение квалификации сотрудников. Зачастую, оценил собеседник URA.RU, это приводит к «рыночному донорству», когда работники после повышения своей квалификации переходят к другим работодателям. Процесс дополнительно стимулирует рост зарплат и создает определенные сложности для бизнеса.

«Со стороны руководства надо вести постоянный диалог индивидуально с каждым сотрудником и с коллективом, с трудовым со стороны руководства. Это является одним из стабилизирующих коллектив факторов», — отметил Смирнов.

Руководитель рассказал о подготовке методических рекомендаций работодателям. Они базируются на системе стимулов для сотрудника, связанных с перспективами его дальнейшей работы на конкретном предприятии. Карьерный рост, динамика зарплаты, работа соцсферы, например, детсада рядом с предприятием — подобная продажа перспектив позволит, по мнению Смирнова, закреплять кадры, снизив их текучесть в пределах одного предприятия. Руководитель предложил озвучивать соискателям перспективный план уже в ходе проведения с ними собеседований.

Согласно данным сайта ведомства, в январе был достигнут очередной исторический минимум по количеству безработных. В начале года количество получивших этот статус составило 1349 человек. В январе 2021 года показатель достигал 5461 человек и затем год к году снижался. К марту зафиксировано сезонное увеличение безработицы. В феврале безработными стали 2172 человека. К лету, по прогнозам, эта цифра сократится.