В ЯНАО экс-заместители главы района отправятся в колонию

Суд приговорил экс-замов мэра Надымского района, похитивших 35 млн из бюджета

Экс-чиновники Надымского района получили реальные сроки за присвоение бюджетных денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Суд Надыма (ЯНАО) вынес приговор по делу бывших заместителей главы Надымского района Виталия Имкина и Семена Свидлова. Их признали виновными в соучастии присвоения бюджетных средств при реконструкции бульвара Стрижова, сообщили URA.RU источники в суде.

«Суд Надымского района огласил приговор по делу Имкина и Свидлова. Первый получил четыре года колонии общего режима, второй три года колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.

Кроме того, в соответствие со статьей 47 УК РФ, им обоим запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года. Два других фигуранта дела — руководитель районного «Управления капитального строительства» Аркадий Михайлюк и директор фирмы-подрядчика Ирина Гукова получили приговоры ранее.

Хищения при реконструкции бульвара Стрижова были допущены в 2019 году. Следователи установили четырех фигурантов, причастных к так называемому «Надымскому делу». Прокуратурой округа проделана большая работа, чтобы фигуранты дела получили реальные сроки. Судебный процесс Имкина — Свидлова длился более полутора лет. О подробностях дела и приговорах другим фигурантам URA.RU подготовило специальный материал.