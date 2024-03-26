Полиция ХМАО во время рейда выявила организаторов нелегальной миграции

27 марта 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Полиция Нефтеюганска провела массовый рейд по мигрантам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нефтеюганске после полицейского рейда возбуждено восемь уголовных дел по статье 322.3 УК РФ за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Нарушителям грозит до трех лет лишения свободы, сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «Возбуждено восемь уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ „Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ“, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры». Один из фигурантов — 60-летний местный житель, незаконно прописавший в своей квартире шесть мигрантов. Также по итогам рейда полицейские составили 38 административных протоколов. Из них 10 за нарушение правил въезда на территорию РФ. Санкция предусматривает штраф в две тысячи рублей с выдворением за пределы страны или без него. «Кроме того, выявлен факт незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации. По данному факту в отношении 32-летнего иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 322 УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы», — сообщает telegram-канал. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полиция провела массовые облавы на мигрантов. За сутки было составлено 169 административных протоколов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нефтеюганске после полицейского рейда возбуждено восемь уголовных дел по статье 322.3 УК РФ за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Нарушителям грозит до трех лет лишения свободы, сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «Возбуждено восемь уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ „Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ“, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры». Один из фигурантов — 60-летний местный житель, незаконно прописавший в своей квартире шесть мигрантов. Также по итогам рейда полицейские составили 38 административных протоколов. Из них 10 за нарушение правил въезда на территорию РФ. Санкция предусматривает штраф в две тысячи рублей с выдворением за пределы страны или без него. «Кроме того, выявлен факт незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации. По данному факту в отношении 32-летнего иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 322 УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы», — сообщает telegram-канал. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полиция провела массовые облавы на мигрантов. За сутки было составлено 169 административных протоколов.