26 марта 2024

Полиция ХМАО во время рейда выявила организаторов нелегальной миграции

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по проверке документов у ТРЦ Пассаж. Екатеринбург, рейд по проверке документов, рейд полиции
Полиция Нефтеюганска провела массовый рейд по мигрантам Фото:

В Нефтеюганске после полицейского рейда возбуждено восемь уголовных дел по статье 322.3 УК РФ за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Нарушителям грозит до трех лет лишения свободы, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«Возбуждено восемь уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ „Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ“, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры». Один из фигурантов — 60-летний местный житель, незаконно прописавший в своей квартире шесть мигрантов.

Также по итогам рейда полицейские составили 38 административных протоколов. Из них 10 за нарушение правил въезда на территорию РФ. Санкция предусматривает штраф в две тысячи рублей с выдворением за пределы страны или без него.

«Кроме того, выявлен факт незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации. По данному факту в отношении 32-летнего иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 322 УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы», — сообщает telegram-канал.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полиция провела массовые облавы на мигрантов. За сутки было составлено 169 административных протоколов.

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В Нефтеюганске после полицейского рейда возбуждено восемь уголовных дел по статье 322.3 УК РФ за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Нарушителям грозит до трех лет лишения свободы, сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «Возбуждено восемь уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ „Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ“, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры». Один из фигурантов — 60-летний местный житель, незаконно прописавший в своей квартире шесть мигрантов. Также по итогам рейда полицейские составили 38 административных протоколов. Из них 10 за нарушение правил въезда на территорию РФ. Санкция предусматривает штраф в две тысячи рублей с выдворением за пределы страны или без него. «Кроме того, выявлен факт незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации. По данному факту в отношении 32-летнего иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 322 УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы», — сообщает telegram-канал. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полиция провела массовые облавы на мигрантов. За сутки было составлено 169 административных протоколов.
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