Вице-губернатор ХМАО решил взять шефство над несколькими школьниками, приехавшими из Белгорода

Дети, приехавшие из Белгорода в ХМАО получат все необходимое для учебы и досуга

27 марта 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Азат Ислаев лично возьмет шефство над детьми из Белгорода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Вице-губернатор Югры Азат Ислаев выразил готовность лично помочь нескольким детям из числа тех, кто приедет из Белгорода в ХМАО. О своем намерении Ислаев заявил на личной странице «ВКонтакте». «К нам едут жить и учиться школьники из Белгорода, постоянно находящегося под ракетными атаками с Украины. <…> Я готов взять шефство над несколькими ребятами, лично участвовать в их делах, помочь им обустроиться и спокойно учиться. Примем ребят как родных и обеспечим всем необходимым. Они получат не только приют, но и все необходимое для учебы и досуга», — пообещал Ислаев. Также он выразил надежду на то, что представители власти Ханты-Мансийска, Сургута и Когалыма — городах, где планируется разместить детей, отнесутся к этой важной миссии без формализма. По словам вице-губернатора, ребятам, попавшим в непривычную для себя среду будет нужна поддержка югорчан. Поэтому необходимо не только обеспечить им теплый прием, но и познакомить юных гостей с историей и культурой Югры. Важно, чтобы от пребывания в ХМАО у них остались самые лучшие воспоминания. Ранее URA.RU писало о том, что Ханты-Мансийский автономный округ готовится принять детей из Белгородской области, которых местные власти решили эвакуировать из-за обстрелов ВСУ. Первая группа из 222 человек прилетит в Ханты-Мансийск и Сургут уже 27 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-губернатор Югры Азат Ислаев выразил готовность лично помочь нескольким детям из числа тех, кто приедет из Белгорода в ХМАО. О своем намерении Ислаев заявил на личной странице «ВКонтакте». «К нам едут жить и учиться школьники из Белгорода, постоянно находящегося под ракетными атаками с Украины. <…> Я готов взять шефство над несколькими ребятами, лично участвовать в их делах, помочь им обустроиться и спокойно учиться. Примем ребят как родных и обеспечим всем необходимым. Они получат не только приют, но и все необходимое для учебы и досуга», — пообещал Ислаев. Также он выразил надежду на то, что представители власти Ханты-Мансийска, Сургута и Когалыма — городах, где планируется разместить детей, отнесутся к этой важной миссии без формализма. По словам вице-губернатора, ребятам, попавшим в непривычную для себя среду будет нужна поддержка югорчан. Поэтому необходимо не только обеспечить им теплый прием, но и познакомить юных гостей с историей и культурой Югры. Важно, чтобы от пребывания в ХМАО у них остались самые лучшие воспоминания. Ранее URA.RU писало о том, что Ханты-Мансийский автономный округ готовится принять детей из Белгородской области, которых местные власти решили эвакуировать из-за обстрелов ВСУ. Первая группа из 222 человек прилетит в Ханты-Мансийск и Сургут уже 27 марта.