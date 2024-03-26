Безопасность в ЯНАО обеспечивает система искусственного интеллекта

Губернатор ЯНАО Артюхов: за два года количество камер на Ямале увеличено до 3155

Камеры обеспечивают безопасность на Ямале (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Все основные транспортные объекты в ЯНАО оснащены камерами с доступом в единую систему наблюдения, искусственный интеллект помогает выявлять преступников. Об этом на онлайн-трансляции рассказал губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Все ключевые аэропорты и вокзалы оснащены доступом в единую систему наблюдения. Сервисы искусственного интеллекта позволяют распознавать прибывающих на Ямал и сравнивать их с базами данных МВД», — отметил Артюхов.

Губернатор отметил, что по такому же принципу будет организовано наблюдение на важных социальных объектах и крупных торговых точках. «За два года мы вдвое увеличили количество камер. Сегодня их 3155, благодаря этому полиция зафиксировала двукратное снижение правонарушений», — рассказал Артюхов.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ежегодно выступает с докладом о положении дел в округе. На встрече освещаются основные решения и планы по развитию Ямала.