26 марта 2024

Безопасность в ЯНАО обеспечивает система искусственного интеллекта

Губернатор ЯНАО Артюхов: за два года количество камер на Ямале увеличено до 3155
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Салехард, проезжая часть, превышение скорости, скорость, камера видеонаблюдения
Камеры обеспечивают безопасность на Ямале (архивное фото) Фото:

Все основные транспортные объекты в ЯНАО оснащены камерами с доступом в единую систему наблюдения, искусственный интеллект помогает выявлять преступников. Об этом на онлайн-трансляции рассказал губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Все ключевые аэропорты и вокзалы оснащены доступом в единую систему наблюдения. Сервисы искусственного интеллекта позволяют распознавать прибывающих на Ямал и сравнивать их с базами данных МВД», — отметил Артюхов.

Губернатор отметил, что по такому же принципу будет организовано наблюдение на важных социальных объектах и крупных торговых точках. «За два года мы вдвое увеличили количество камер. Сегодня их 3155, благодаря этому полиция зафиксировала двукратное снижение правонарушений», — рассказал Артюхов.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ежегодно выступает с докладом о положении дел в округе. На встрече освещаются основные решения и планы по развитию Ямала.

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Все основные транспортные объекты в ЯНАО оснащены камерами с доступом в единую систему наблюдения, искусственный интеллект помогает выявлять преступников. Об этом на онлайн-трансляции рассказал губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Все ключевые аэропорты и вокзалы оснащены доступом в единую систему наблюдения. Сервисы искусственного интеллекта позволяют распознавать прибывающих на Ямал и сравнивать их с базами данных МВД», — отметил Артюхов. Губернатор отметил, что по такому же принципу будет организовано наблюдение на важных социальных объектах и крупных торговых точках. «За два года мы вдвое увеличили количество камер. Сегодня их 3155, благодаря этому полиция зафиксировала двукратное снижение правонарушений», — рассказал Артюхов. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ежегодно выступает с докладом о положении дел в округе. На встрече освещаются основные решения и планы по развитию Ямала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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