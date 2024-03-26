26 марта 2024

В Пермском крае молодежная банда избила мужчину и угрожала убийством. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Подростки с кулаками напали на мужчину в общежитии Фото:

В Березниках (Пермский край) банда подростков набросилась на мужчину в одном из общежитий города. Его избили, а один из нападавших пообещал убить пермяка. Видеозапись избиения была опубликована в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«На данном видео березниковские малолетки избивают людей в общежитии! Прошу принять меры. Они заставляют извинятся на камеру», — написал автор поста. Один из нападавших пообещал убить избитого мужчину. Помимо избиений, автор поста сообщил, что компания молодых людей разбивает счетчики у жителей общежития.

На кадрах видно, что один из юношей одет в толстовку с символикой Федерации спортивной борьбы Березников. В комментариях пользователи соцсети отметили, что молодые люди уже давно не занимаются в секции борьбы, так как были исключены. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

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В Березниках (Пермский край) банда подростков набросилась на мужчину в одном из общежитий города. Его избили, а один из нападавших пообещал убить пермяка. Видеозапись избиения была опубликована в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «На данном видео березниковские малолетки избивают людей в общежитии! Прошу принять меры. Они заставляют извинятся на камеру», — написал автор поста. Один из нападавших пообещал убить избитого мужчину. Помимо избиений, автор поста сообщил, что компания молодых людей разбивает счетчики у жителей общежития. На кадрах видно, что один из юношей одет в толстовку с символикой Федерации спортивной борьбы Березников. В комментариях пользователи соцсети отметили, что молодые люди уже давно не занимаются в секции борьбы, так как были исключены. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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