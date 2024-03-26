В Пермском крае молодежная банда избила мужчину и угрожала убийством. Видео

27 марта 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Подростки с кулаками напали на мужчину в общежитии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березниках (Пермский край) банда подростков набросилась на мужчину в одном из общежитий города. Его избили, а один из нападавших пообещал убить пермяка. Видеозапись избиения была опубликована в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «На данном видео березниковские малолетки избивают людей в общежитии! Прошу принять меры. Они заставляют извинятся на камеру», — написал автор поста. Один из нападавших пообещал убить избитого мужчину. Помимо избиений, автор поста сообщил, что компания молодых людей разбивает счетчики у жителей общежития. На кадрах видно, что один из юношей одет в толстовку с символикой Федерации спортивной борьбы Березников. В комментариях пользователи соцсети отметили, что молодые люди уже давно не занимаются в секции борьбы, так как были исключены. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Березниках (Пермский край) банда подростков набросилась на мужчину в одном из общежитий города. Его избили, а один из нападавших пообещал убить пермяка. Видеозапись избиения была опубликована в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «На данном видео березниковские малолетки избивают людей в общежитии! Прошу принять меры. Они заставляют извинятся на камеру», — написал автор поста. Один из нападавших пообещал убить избитого мужчину. Помимо избиений, автор поста сообщил, что компания молодых людей разбивает счетчики у жителей общежития. На кадрах видно, что один из юношей одет в толстовку с символикой Федерации спортивной борьбы Березников. В комментариях пользователи соцсети отметили, что молодые люди уже давно не занимаются в секции борьбы, так как были исключены. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.