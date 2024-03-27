Samsung Pay перестанет работать с картами «МИР». Скрин

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Использование карт «МИР» станет недоступным в Samsung Pay Фото:

Компания Samsung объявила о прекращении поддержки карт «МИР» в мобильном приложении Samsung Pay. Это произойдет, начиная с 3 апреля.

«Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт „МИР“ в Samsung Pay будет недоступно», — говорится на сайте компании. Там добавили, что при этом функционал добавления и использования клубных карт и карт постоянного клиента в приложении останется без изменений.

Объявление на официальном сайте Samsung
Объявление на официальном сайте Samsung
Фото:

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Компания Samsung объявила о прекращении поддержки карт «МИР» в мобильном приложении Samsung Pay. Это произойдет, начиная с 3 апреля. «Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт „МИР“ в Samsung Pay будет недоступно», — говорится на сайте компании. Там добавили, что при этом функционал добавления и использования клубных карт и карт постоянного клиента в приложении останется без изменений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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