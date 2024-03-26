В ЯНАО летом отремонтируют почти 200 километров дорог

В ЯНАО в сезон дорожных работ будет отремонтировано около ста километров региональных дорог, еще 88 километров полотна отремонтируют в городах и поселках. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.
«Всего за этот сезон обновим около ста километров региональной дороги, еще 88 — в городах и поселках», — сказал Дмитрий Артюхов в ежегодном послании к ямальцам, эфир которого транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Он озвучил и приоритеты на ближайшие три года.
Полностью приведут в порядок участок от границы округа до Губкинского. «Ближайшие три года займемся следующими участками: это дорога от Нового Уренгоя до Коротчаево. Полностью переустроим 40 километров. Продолжим ремонт и укрепление 75-ти километров дороги Надым — Салехард», — сообщил губернатор.
В Послании-2023 губернатор ЯНАО обозначил основные приоритеты региона. Это поддержка семей с детьми и безопасность жизни ямальцев, а также медицина, жилье и дороги.
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