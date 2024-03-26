26 марта 2024

В ЯНАО летом отремонтируют почти 200 километров дорог

Власти ЯНАО планируют отремонтировать городские и окружные дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, экскаватор, погрузка, асфальт, ремонт, дорога
В ЯНАО отремонтируют сто километров региональных дорог Фото:

В ЯНАО в сезон дорожных работ будет отремонтировано около ста километров региональных дорог, еще 88 километров полотна отремонтируют в городах и поселках. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Всего за этот сезон обновим около ста километров региональной дороги, еще 88 — в городах и поселках», — сказал Дмитрий Артюхов в ежегодном послании к ямальцам, эфир которого транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Он озвучил и приоритеты на ближайшие три года.

Полностью приведут в порядок участок от границы округа до Губкинского. «Ближайшие три года займемся следующими участками: это дорога от Нового Уренгоя до Коротчаево. Полностью переустроим 40 километров. Продолжим ремонт и укрепление 75-ти километров дороги Надым — Салехард», — сообщил губернатор.

В Послании-2023 губернатор ЯНАО обозначил основные приоритеты региона. Это поддержка семей с детьми и безопасность жизни ямальцев, а также медицина, жилье и дороги.

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В ЯНАО в сезон дорожных работ будет отремонтировано около ста километров региональных дорог, еще 88 километров полотна отремонтируют в городах и поселках. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Всего за этот сезон обновим около ста километров региональной дороги, еще 88 — в городах и поселках», — сказал Дмитрий Артюхов в ежегодном послании к ямальцам, эфир которого транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Он озвучил и приоритеты на ближайшие три года. Полностью приведут в порядок участок от границы округа до Губкинского. «Ближайшие три года займемся следующими участками: это дорога от Нового Уренгоя до Коротчаево. Полностью переустроим 40 километров. Продолжим ремонт и укрепление 75-ти километров дороги Надым — Салехард», — сообщил губернатор. В Послании-2023 губернатор ЯНАО обозначил основные приоритеты региона. Это поддержка семей с детьми и безопасность жизни ямальцев, а также медицина, жилье и дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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