Судоходная компания из ХМАО признана лучшей в России

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Разное. Ханты-Мансийск, судоходство, северречфлот
Югорский речной флот стал победителем всероссийского отраслевого конкурса Фото:

«Северречфлот» из ХМАО стал победителем всероссийского конкурса «Лидер отрасли». Экспертная комиссия выбрала лучшие судоходные предприятия в 17 номинациях. Югорская компания признана лидером среди организаций, которые осуществляют регулярные пассажирские речные перевозки.

«Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот) подведены итоги ежегодного конкурса „Лидер отрасли“ за 2023 год. АО „Северречфлот“ признано лучшей судоходной компанией, осуществляющей социально значимые речные перевозки пассажиров», — сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова в своем telegram-канале. Она поздравила генерального директора Айрата Чумарина и сотрудников предприятия с победой в конкурсе.

Флот югорской компании состоит из 45 пассажирских судов. Они курсируют по 35 маршрутам в ХМАО и ЯНАО. В сентябре 2023 года флот пополнили два новых «Метеора». Они будут перевозить пассажиров по маршруту Ханты-Мансийск — Березово.

Ранее URA.RU писало, что «Северречфлот» в ХМАО готовится перевозить пассажиров на судах на воздушной подушке. Они начнут курсировать в начале апреля.

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«Северречфлот» из ХМАО стал победителем всероссийского конкурса «Лидер отрасли». Экспертная комиссия выбрала лучшие судоходные предприятия в 17 номинациях. Югорская компания признана лидером среди организаций, которые осуществляют регулярные пассажирские речные перевозки. «Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот) подведены итоги ежегодного конкурса „Лидер отрасли“ за 2023 год. АО „Северречфлот“ признано лучшей судоходной компанией, осуществляющей социально значимые речные перевозки пассажиров», — сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова в своем telegram-канале. Она поздравила генерального директора Айрата Чумарина и сотрудников предприятия с победой в конкурсе. Флот югорской компании состоит из 45 пассажирских судов. Они курсируют по 35 маршрутам в ХМАО и ЯНАО. В сентябре 2023 года флот пополнили два новых «Метеора». Они будут перевозить пассажиров по маршруту Ханты-Мансийск — Березово. Ранее URA.RU писало, что «Северречфлот» в ХМАО готовится перевозить пассажиров на судах на воздушной подушке. Они начнут курсировать в начале апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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