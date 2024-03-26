26 марта 2024

В ХМАО «Северречфлот» начнет перевозки на судах на воздушной подушке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обследование ледовой переправы Салехард -Лабытнанги и вездеходов на воздушных подушках. Салехард
В начале апреля в ХМАО начнут курсировать суда на воздушной подушке Фото:

«Северречфлот» в ХМАО готовится перевозить пассажиров на судах на воздушной подушке. Транспорт используют в период межсезонья, когда зимники уже закрыли, а лед еще препятствует движению барж и катеров по воде. Суда на воздушной подушке начнут курсировать в начале апреля. Перед их запуском специалисты предприятия прокладывают трассы по пассажирским маршрутам.

«С 27 марта 2024 года АО „Северречфлот“ приступает к прокладыванию трасс для перевозок пассажиров и багажа на судах на воздушной подушке по маршрутам Ханты-Мансийского района. Начало выполнения пассажирских рейсов запланировано с 1 по 4 апреля 2024 года», — сообщил Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ ХМАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Благодаря судам на воздушной подушке в межсезонье сохраняется связь между отдаленными населенными пунктами региона. Информацию о расписании движения транспорта предприятие объявит позже.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начали закрывать зимники. 25 марта закрыли зимние дороги и ледовые переправы Кондинского района, запретили выезд на лед водоемов в Урае.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Северречфлот» в ХМАО готовится перевозить пассажиров на судах на воздушной подушке. Транспорт используют в период межсезонья, когда зимники уже закрыли, а лед еще препятствует движению барж и катеров по воде. Суда на воздушной подушке начнут курсировать в начале апреля. Перед их запуском специалисты предприятия прокладывают трассы по пассажирским маршрутам. «С 27 марта 2024 года АО „Северречфлот“ приступает к прокладыванию трасс для перевозок пассажиров и багажа на судах на воздушной подушке по маршрутам Ханты-Мансийского района. Начало выполнения пассажирских рейсов запланировано с 1 по 4 апреля 2024 года», — сообщил Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ ХМАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Благодаря судам на воздушной подушке в межсезонье сохраняется связь между отдаленными населенными пунктами региона. Информацию о расписании движения транспорта предприятие объявит позже. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начали закрывать зимники. 25 марта закрыли зимние дороги и ледовые переправы Кондинского района, запретили выезд на лед водоемов в Урае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...