В ХМАО «Северречфлот» начнет перевозки на судах на воздушной подушке

27 марта 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

В начале апреля в ХМАО начнут курсировать суда на воздушной подушке Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU «Северречфлот» в ХМАО готовится перевозить пассажиров на судах на воздушной подушке. Транспорт используют в период межсезонья, когда зимники уже закрыли, а лед еще препятствует движению барж и катеров по воде. Суда на воздушной подушке начнут курсировать в начале апреля. Перед их запуском специалисты предприятия прокладывают трассы по пассажирским маршрутам. «С 27 марта 2024 года АО „Северречфлот“ приступает к прокладыванию трасс для перевозок пассажиров и багажа на судах на воздушной подушке по маршрутам Ханты-Мансийского района. Начало выполнения пассажирских рейсов запланировано с 1 по 4 апреля 2024 года», — сообщил Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ ХМАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Благодаря судам на воздушной подушке в межсезонье сохраняется связь между отдаленными населенными пунктами региона. Информацию о расписании движения транспорта предприятие объявит позже. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начали закрывать зимники. 25 марта закрыли зимние дороги и ледовые переправы Кондинского района, запретили выезд на лед водоемов в Урае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Северречфлот» в ХМАО готовится перевозить пассажиров на судах на воздушной подушке. Транспорт используют в период межсезонья, когда зимники уже закрыли, а лед еще препятствует движению барж и катеров по воде. Суда на воздушной подушке начнут курсировать в начале апреля. Перед их запуском специалисты предприятия прокладывают трассы по пассажирским маршрутам. «С 27 марта 2024 года АО „Северречфлот“ приступает к прокладыванию трасс для перевозок пассажиров и багажа на судах на воздушной подушке по маршрутам Ханты-Мансийского района. Начало выполнения пассажирских рейсов запланировано с 1 по 4 апреля 2024 года», — сообщил Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ ХМАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Благодаря судам на воздушной подушке в межсезонье сохраняется связь между отдаленными населенными пунктами региона. Информацию о расписании движения транспорта предприятие объявит позже. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начали закрывать зимники. 25 марта закрыли зимние дороги и ледовые переправы Кондинского района, запретили выезд на лед водоемов в Урае.