26 марта 2024

В тюменских селах нашли опасную инфекцию

В двух районах Тюменской области введен карантин по бешенству
© Служба новостей «URA.RU»
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Научно туристический маршрут. Новосибирск, лиса
Бешенство обнаружили у лисиц в двух районах Тюменской области Фото:

Сразу в двух селах Тюменской области обнаружены очаги бешенства. На территории Юргинского района и Заводоуковского городского округа вводится карантин, сообщает в telegram-канале региональное управление ветеринарии.

«Выявлен вирус бешенства в доставленных образцах патологического материала, отобранных от лисиц. Губернатору Тюменской области направлены проекты постановления об установлении ограничительных мероприятий на части территории села Юргинское Юргинского района и на части села Шестакова Заводоуковского городского округа», — говорится в сообщении.

Управление ветеринарии подготовило план мероприятий по ликвидации очагов бешенства. Ранее URA.RU рассказало, что аналогичный карантин ввели на территории Омутинского района Тюменской области.

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Сразу в двух селах Тюменской области обнаружены очаги бешенства. На территории Юргинского района и Заводоуковского городского округа вводится карантин, сообщает в telegram-канале региональное управление ветеринарии. «Выявлен вирус бешенства в доставленных образцах патологического материала, отобранных от лисиц. Губернатору Тюменской области направлены проекты постановления об установлении ограничительных мероприятий на части территории села Юргинское Юргинского района и на части села Шестакова Заводоуковского городского округа», — говорится в сообщении. Управление ветеринарии подготовило план мероприятий по ликвидации очагов бешенства. Ранее URA.RU рассказало, что аналогичный карантин ввели на территории Омутинского района Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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