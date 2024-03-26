В тюменских селах нашли опасную инфекцию

Сразу в двух селах Тюменской области обнаружены очаги бешенства. На территории Юргинского района и Заводоуковского городского округа вводится карантин, сообщает в telegram-канале региональное управление ветеринарии.
«Выявлен вирус бешенства в доставленных образцах патологического материала, отобранных от лисиц. Губернатору Тюменской области направлены проекты постановления об установлении ограничительных мероприятий на части территории села Юргинское Юргинского района и на части села Шестакова Заводоуковского городского округа», — говорится в сообщении.
Управление ветеринарии подготовило план мероприятий по ликвидации очагов бешенства. Ранее URA.RU рассказало, что аналогичный карантин ввели на территории Омутинского района Тюменской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.