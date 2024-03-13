Тюменское село закроют на карантин из-за опасного вируса

В селе Окуневское Тюменской области введут карантин по бешенству
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, животные, лиса, лисица, хищник
Мертвая, но бешеная лисица, устроила карантин в селе Окуневское Фото:

В селе Окуневское (Омутинский район Тюменской области) готовятся объявить карантин по бешенству из-за трупа бешеной лисицы. Об этом URA.RU рассказали в управлении ветеринарии региона.

«В связи с выявлением вируса бешенства в образце патологического материала, отобранного от лисицы подготовлен и направлен на рассмотрение губернатору Тюменской области проект постановления об установлении карантина на территории села Окуневское Омутинского района. Ограничения планируется ввести с 13 марта», — сообщили URA.RUв управлении.

Специалисты уже разработали план по ликвидации эпизодического очага. Также будут приняты меры по предотвращению распространения возбудителя заболевания.

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В селе Окуневское (Омутинский район Тюменской области) готовятся объявить карантин по бешенству из-за трупа бешеной лисицы. Об этом URA.RU рассказали в управлении ветеринарии региона. «В связи с выявлением вируса бешенства в образце патологического материала, отобранного от лисицы подготовлен и направлен на рассмотрение губернатору Тюменской области проект постановления об установлении карантина на территории села Окуневское Омутинского района. Ограничения планируется ввести с 13 марта», — сообщили URA.RUв управлении. Специалисты уже разработали план по ликвидации эпизодического очага. Также будут приняты меры по предотвращению распространения возбудителя заболевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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