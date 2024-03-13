Тюменское село закроют на карантин из-за опасного вируса

В селе Окуневское Тюменской области введут карантин по бешенству

13 марта 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Мертвая, но бешеная лисица, устроила карантин в селе Окуневское Фото: Александр Мамаев © URA.RU В селе Окуневское (Омутинский район Тюменской области) готовятся объявить карантин по бешенству из-за трупа бешеной лисицы. Об этом URA.RU рассказали в управлении ветеринарии региона. «В связи с выявлением вируса бешенства в образце патологического материала, отобранного от лисицы подготовлен и направлен на рассмотрение губернатору Тюменской области проект постановления об установлении карантина на территории села Окуневское Омутинского района. Ограничения планируется ввести с 13 марта», — сообщили URA.RUв управлении. Специалисты уже разработали план по ликвидации эпизодического очага. Также будут приняты меры по предотвращению распространения возбудителя заболевания.

В селе Окуневское (Омутинский район Тюменской области) готовятся объявить карантин по бешенству из-за трупа бешеной лисицы. Об этом URA.RU рассказали в управлении ветеринарии региона. «В связи с выявлением вируса бешенства в образце патологического материала, отобранного от лисицы подготовлен и направлен на рассмотрение губернатору Тюменской области проект постановления об установлении карантина на территории села Окуневское Омутинского района. Ограничения планируется ввести с 13 марта», — сообщили URA.RUв управлении. Специалисты уже разработали план по ликвидации эпизодического очага. Также будут приняты меры по предотвращению распространения возбудителя заболевания.