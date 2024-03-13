Тюменское село закроют на карантин из-за опасного вируса

В селе Окуневское (Омутинский район Тюменской области) готовятся объявить карантин по бешенству из-за трупа бешеной лисицы. Об этом URA.RU рассказали в управлении ветеринарии региона.
«В связи с выявлением вируса бешенства в образце патологического материала, отобранного от лисицы подготовлен и направлен на рассмотрение губернатору Тюменской области проект постановления об установлении карантина на территории села Окуневское Омутинского района. Ограничения планируется ввести с 13 марта», — сообщили URA.RUв управлении.
Специалисты уже разработали план по ликвидации эпизодического очага. Также будут приняты меры по предотвращению распространения возбудителя заболевания.
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