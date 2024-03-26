26 марта 2024

Главный судебный пристав Курганской области Уварова получила новое звание. Скрин

Начальнику курганского УФССП Уваровой присвоили звание полковника
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное мероприятие в областном суде. Курган, уварова ирина
Главе курганских приставов дали новое звание Фото:

Глава курганских судебных приставов Ирина Уварова получила новое звание. Информация появилась на сайте регионального управления.

«Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области — главный судебный пристав Курганской области. Специальное звание — полковник внутренней службы», — сообщает раздел «Руководство управления» портала приставов.

В пресс-службе УФССП редакции данную информацию подтвердили. Звание полковника Уваровой присвоено приказом ФССП России.

Ранее URA.RU сообщало, что в руководстве управления судебных приставов произошли перестановки. Заместитель Уваровой Татьяна Климова перевелась в ГУ судебных приставов по Волгоградской области.

https://r45.fssp.gov.ru/ob_upravlenii/guide/stuff/95c4fc42-5295-4e69-8dc5-1dc098ce0d62
Руководитель УФССП по Курганской области получила звание полковника

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Глава курганских судебных приставов Ирина Уварова получила новое звание. Информация появилась на сайте регионального управления. «Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области — главный судебный пристав Курганской области. Специальное звание — полковник внутренней службы», — сообщает раздел «Руководство управления» портала приставов. В пресс-службе УФССП редакции данную информацию подтвердили. Звание полковника Уваровой присвоено приказом ФССП России. Ранее URA.RU сообщало, что в руководстве управления судебных приставов произошли перестановки. Заместитель Уваровой Татьяна Климова перевелась в ГУ судебных приставов по Волгоградской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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