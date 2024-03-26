Глава курганских судебных приставов Ирина Уварова получила новое звание. Информация появилась на сайте регионального управления.
«Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области — главный судебный пристав Курганской области. Специальное звание — полковник внутренней службы», — сообщает раздел «Руководство управления» портала приставов.
В пресс-службе УФССП редакции данную информацию подтвердили. Звание полковника Уваровой присвоено приказом ФССП России.
Ранее URA.RU сообщало, что в руководстве управления судебных приставов произошли перестановки. Заместитель Уваровой Татьяна Климова перевелась в ГУ судебных приставов по Волгоградской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.