26 марта 2024

Полиция ХМАО задержала мужчину, который пронес на прием к прокурору предметы, похожие на гранаты

Спецслужбы Сургута эвакуировали посетителей центра соцобслуживания
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, осужденный, конвой, клетка, арест, решетка, подсудимый, судебное заседание, конвоирование осужденного, наручники
Сотрудники ГИБДД задержали мужчину, который пронес на прием к зампрокурора предметы, похожие на гранаты Фото:

Полицейские Сургута (ХМАО) задержали мужчину, который, выходя с личного приема зампрокурора Андрея Горобченко, оставил в помещении предметы, похожие на гранаты. Сотрудники ГИБДД остановили его на улице возле центра соцобслуживания на улице Бажова, где проходил прием, сообщает источник URA.RU. Всех посетителей пришлось эвакуировать.

«По предварительным данным, на личном приеме речь шла о каких-то выплатах, которые, как считал мужчина, ему положены. Но, видимо, результаты общения с прокурором его не устроили и он оставил два предмета, похожих на гранаты. Является ли это реальным оружием или муляжом — должны установить взрывотехники», — сообщает инсайдер URA.RU. Спецслужбы работают в здании соцобслуживания, все посетители эвакуированы.

В пресс-службу УМВД ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил. В пресс-службе прокуратуры ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало, что житель Сургута пришел на прием к зампрокурора ХМАО с предметом, похожим на гранату. Посетители центра соцобслуживания эвакуированы.

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Полицейские Сургута (ХМАО) задержали мужчину, который, выходя с личного приема зампрокурора Андрея Горобченко, оставил в помещении предметы, похожие на гранаты. Сотрудники ГИБДД остановили его на улице возле центра соцобслуживания на улице Бажова, где проходил прием, сообщает источник URA.RU. Всех посетителей пришлось эвакуировать. «По предварительным данным, на личном приеме речь шла о каких-то выплатах, которые, как считал мужчина, ему положены. Но, видимо, результаты общения с прокурором его не устроили и он оставил два предмета, похожих на гранаты. Является ли это реальным оружием или муляжом — должны установить взрывотехники», — сообщает инсайдер URA.RU. Спецслужбы работают в здании соцобслуживания, все посетители эвакуированы. В пресс-службу УМВД ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил. В пресс-службе прокуратуры ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что житель Сургута пришел на прием к зампрокурора ХМАО с предметом, похожим на гранату. Посетители центра соцобслуживания эвакуированы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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