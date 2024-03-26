В Салехарде (ЯНАО) в ДТП по улице Зои Космодемьянской пострадал десятилетний ребенок. Он был доставлен в больницу, сообщают журналисты, прибывшие на место происшествия.
«В 15:15 27 марта в дежурную часть ОМВД по Салехарду поступило сообщение о ДТП по улице Зои Космодемьянской, 69. В ДТП пострадал десятилетний ребенок, который был немедленно доставлен в СОКБ», — прокомментировал происшествие инспектор ДПС. Видеокомментарий опубликован в telegram-канале «Север-Пресс».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу окружного департамента здравоохранения, чтобы узнать о состоянии здоровья пострадавшего. На момент публикации новости ответ не получен.
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