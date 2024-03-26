26 марта 2024

В Салехарде в ДТП пострадал десятилетний ребенок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде ребенка доставили в больницу после ДТП Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в ДТП по улице Зои Космодемьянской пострадал десятилетний ребенок. Он был доставлен в больницу, сообщают журналисты, прибывшие на место происшествия.

«В 15:15 27 марта в дежурную часть ОМВД по Салехарду поступило сообщение о ДТП по улице Зои Космодемьянской, 69. В ДТП пострадал десятилетний ребенок, который был немедленно доставлен в СОКБ», — прокомментировал происшествие инспектор ДПС. Видеокомментарий опубликован в telegram-канале «Север-Пресс».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу окружного департамента здравоохранения, чтобы узнать о состоянии здоровья пострадавшего. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Салехарде (ЯНАО) в ДТП по улице Зои Космодемьянской пострадал десятилетний ребенок. Он был доставлен в больницу, сообщают журналисты, прибывшие на место происшествия. «В 15:15 27 марта в дежурную часть ОМВД по Салехарду поступило сообщение о ДТП по улице Зои Космодемьянской, 69. В ДТП пострадал десятилетний ребенок, который был немедленно доставлен в СОКБ», — прокомментировал происшествие инспектор ДПС. Видеокомментарий опубликован в telegram-канале «Север-Пресс». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу окружного департамента здравоохранения, чтобы узнать о состоянии здоровья пострадавшего. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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