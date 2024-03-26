26 марта 2024

Школьники из ЯНАО показали выдающиеся знания по физике. Фото

Ямальцы стали призерами Всероссийской олимпиады по физике впервые за восемь лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, ученик, школа, среднее образование, образование, ученица, школьная парта
Ямальские школьники стали призерами олимпиады по физике Фото:

Два школьника из ЯНАО впервые за восемь лет заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде по физике. Об успехах земляков сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Впервые за восемь лет в числе призеров наши ребята — Семен Бизяев из Нового Уренгоя и Артем Петров из Салехарда. Уверен, этот успех — старт блестящего будущего наших ребят», — написал Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.

К олимпиаде учащихся готовили опытные педагоги. Наставником Артема был преподаватель Московского физико-технического института. Губернатор поздравил призеров с успехом.

В Новом Уренгое проходит этап Всероссийской олимпиады по истории. Имена победителей и призеров Россия узнает в конце текущей недели.

Ямальские школьники стали призерами олимпиады по физике
Ямальские школьники стали призерами олимпиады по физике
Фото:

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Два школьника из ЯНАО впервые за восемь лет заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде по физике. Об успехах земляков сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «Впервые за восемь лет в числе призеров наши ребята — Семен Бизяев из Нового Уренгоя и Артем Петров из Салехарда. Уверен, этот успех — старт блестящего будущего наших ребят», — написал Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. К олимпиаде учащихся готовили опытные педагоги. Наставником Артема был преподаватель Московского физико-технического института. Губернатор поздравил призеров с успехом. В Новом Уренгое проходит этап Всероссийской олимпиады по истории. Имена победителей и призеров Россия узнает в конце текущей недели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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