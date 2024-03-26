Школьники из ЯНАО показали выдающиеся знания по физике. Фото

Ямальцы стали призерами Всероссийской олимпиады по физике впервые за восемь лет

27 марта 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Ямальские школьники стали призерами олимпиады по физике Фото: Анна Майорова © URA.RU Два школьника из ЯНАО впервые за восемь лет заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде по физике. Об успехах земляков сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «Впервые за восемь лет в числе призеров наши ребята — Семен Бизяев из Нового Уренгоя и Артем Петров из Салехарда. Уверен, этот успех — старт блестящего будущего наших ребят», — написал Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. К олимпиаде учащихся готовили опытные педагоги. Наставником Артема был преподаватель Московского физико-технического института. Губернатор поздравил призеров с успехом. В Новом Уренгое проходит этап Всероссийской олимпиады по истории. Имена победителей и призеров Россия узнает в конце текущей недели. Ямальские школьники стали призерами олимпиады по физике telegram-канал Дмитрия Артюхова Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два школьника из ЯНАО впервые за восемь лет заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде по физике. Об успехах земляков сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «Впервые за восемь лет в числе призеров наши ребята — Семен Бизяев из Нового Уренгоя и Артем Петров из Салехарда. Уверен, этот успех — старт блестящего будущего наших ребят», — написал Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. К олимпиаде учащихся готовили опытные педагоги. Наставником Артема был преподаватель Московского физико-технического института. Губернатор поздравил призеров с успехом. В Новом Уренгое проходит этап Всероссийской олимпиады по истории. Имена победителей и призеров Россия узнает в конце текущей недели.