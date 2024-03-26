Два школьника из ЯНАО впервые за восемь лет заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде по физике. Об успехах земляков сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
«Впервые за восемь лет в числе призеров наши ребята — Семен Бизяев из Нового Уренгоя и Артем Петров из Салехарда. Уверен, этот успех — старт блестящего будущего наших ребят», — написал Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.
К олимпиаде учащихся готовили опытные педагоги. Наставником Артема был преподаватель Московского физико-технического института. Губернатор поздравил призеров с успехом.
В Новом Уренгое проходит этап Всероссийской олимпиады по истории. Имена победителей и призеров Россия узнает в конце текущей недели.
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