Возле здания Белгородского УМВД произошел взрыв

27 марта 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Удар по зданию областному УМВД в Белгороде могли нанести дроном камикадзе (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область По зданию УМВД по Белгородской области был нанесен удар дроном-камикадзе. По предварительным данным, четыре человека пострадали при обстреле. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. Есть одна пострадавшая — у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . По данным telegram-канала Baza, украинский дрон ударил по зданию областного УМВД в Белгороде. Губернатор заявил, что в здании выбило окна. Также в результате удара поврежден фасад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По зданию УМВД по Белгородской области был нанесен удар дроном-камикадзе. По предварительным данным, четыре человека пострадали при обстреле. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. Есть одна пострадавшая — у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По данным telegram-канала Baza, украинский дрон ударил по зданию областного УМВД в Белгороде. Губернатор заявил, что в здании выбило окна. Также в результате удара поврежден фасад.