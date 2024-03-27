Возле здания Белгородского УМВД произошел взрыв

По зданию УМВД по Белгородской области был нанесен удар дроном-камикадзе. По предварительным данным, четыре человека пострадали при обстреле. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. Есть одна пострадавшая — у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По данным telegram-канала Baza, украинский дрон ударил по зданию областного УМВД в Белгороде. Губернатор заявил, что в здании выбило окна. Также в результате удара поврежден фасад.
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По зданию УМВД по Белгородской области был нанесен удар дроном-камикадзе. По предварительным данным, четыре человека пострадали при обстреле. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. Есть одна пострадавшая — у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По данным telegram-канала Baza, украинский дрон ударил по зданию областного УМВД в Белгороде. Губернатор заявил, что в здании выбило окна. Также в результате удара поврежден фасад.