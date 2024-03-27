Возле здания Белгородского УМВД произошел взрыв

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Удар по зданию областному УМВД в Белгороде могли нанести дроном камикадзе (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

По зданию УМВД по Белгородской области был нанесен удар дроном-камикадзе. По предварительным данным, четыре человека пострадали при обстреле. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. Есть одна пострадавшая — у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По данным telegram-канала Baza, украинский дрон ударил по зданию областного УМВД в Белгороде. Губернатор заявил, что в здании выбило окна. Также в результате удара поврежден фасад.

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По зданию УМВД по Белгородской области был нанесен удар дроном-камикадзе. По предварительным данным, четыре человека пострадали при обстреле. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. Есть одна пострадавшая — у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По данным telegram-канала Baza, украинский дрон ударил по зданию областного УМВД в Белгороде. Губернатор заявил, что в здании выбило окна. Также в результате удара поврежден фасад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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