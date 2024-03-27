В Домодедово водовоз влетел в самолет

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Аэропорт "Домодедово". Москва, аэропорт, домодедово
Рейс из Домодедово в Дубай был отменен после аварии с водовозом и самолетом Фото:

В московском аэропорту Домодедово водовоз врезался в самолет Airbus 380-800. Лайнер серьезно поврежден, рейс в Дубай, куда должен был лететь самолет, отменен. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«В аэропорту Домодедово водовоз врезался в Airbus 380-800, который вылетал в Дубай», — передает telegram-канал. Воздушное судно получило серьезные повреждения, рейс ЕК-134 авиакомпании Emirates был отменен.

Водитель водовоза, который должен был заправить лайнер питьевой водой, перепутал педали. Он влетел в фюзеляж самолета. В результате ДТП мужчина был госпитализирован.

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В московском аэропорту Домодедово водовоз врезался в самолет Airbus 380-800. Лайнер серьезно поврежден, рейс в Дубай, куда должен был лететь самолет, отменен. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В аэропорту Домодедово водовоз врезался в Airbus 380-800, который вылетал в Дубай», — передает telegram-канал. Воздушное судно получило серьезные повреждения, рейс ЕК-134 авиакомпании Emirates был отменен. Водитель водовоза, который должен был заправить лайнер питьевой водой, перепутал педали. Он влетел в фюзеляж самолета. В результате ДТП мужчина был госпитализирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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