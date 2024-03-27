В Домодедово водовоз влетел в самолет

Рейс из Домодедово в Дубай был отменен после аварии с водовозом и самолетом
В московском аэропорту Домодедово водовоз врезался в самолет Airbus 380-800. Лайнер серьезно поврежден, рейс в Дубай, куда должен был лететь самолет, отменен. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«В аэропорту Домодедово водовоз врезался в Airbus 380-800, который вылетал в Дубай», — передает telegram-канал. Воздушное судно получило серьезные повреждения, рейс ЕК-134 авиакомпании Emirates был отменен.
Водитель водовоза, который должен был заправить лайнер питьевой водой, перепутал педали. Он влетел в фюзеляж самолета. В результате ДТП мужчина был госпитализирован.
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