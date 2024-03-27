В Домодедово водовоз влетел в самолет

27 марта 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Рейс из Домодедово в Дубай был отменен после аварии с водовозом и самолетом Фото: Владимир Андреев © URA.RU В московском аэропорту Домодедово водовоз врезался в самолет Airbus 380-800. Лайнер серьезно поврежден, рейс в Дубай, куда должен был лететь самолет, отменен. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В аэропорту Домодедово водовоз врезался в Airbus 380-800, который вылетал в Дубай», — передает telegram-канал. Воздушное судно получило серьезные повреждения, рейс ЕК-134 авиакомпании Emirates был отменен. Водитель водовоза, который должен был заправить лайнер питьевой водой, перепутал педали. Он влетел в фюзеляж самолета. В результате ДТП мужчина был госпитализирован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В московском аэропорту Домодедово водовоз врезался в самолет Airbus 380-800. Лайнер серьезно поврежден, рейс в Дубай, куда должен был лететь самолет, отменен. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В аэропорту Домодедово водовоз врезался в Airbus 380-800, который вылетал в Дубай», — передает telegram-канал. Воздушное судно получило серьезные повреждения, рейс ЕК-134 авиакомпании Emirates был отменен. Водитель водовоза, который должен был заправить лайнер питьевой водой, перепутал педали. Он влетел в фюзеляж самолета. В результате ДТП мужчина был госпитализирован.