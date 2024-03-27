Гладков заявил о разрушениях из-за атаки БПЛА на Белгород

27 марта 2024 в 23:49 Размер текста - 17 +

В результате воздушной атаки ВСУ выбиты окна в многоквартирных домах в Белгороде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На подлете к Белгороду силами ПВО сбиты 16 беспилотников. В результате атаки пострадали дома и квартиры, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Сбито 16 воздушных цели на подлете к городу. <…> Выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов», — написал Гладков в telegram-канале. Он также сообщил о выбитых окнах в детских садах, школах и медучреждениях. Гладков заявил, что на месте работают оперативные службы. О пострадавших не сообщается. Ранее сообщалось, что возле здания Белгородского УМВД произошел взрыв, сообщает «Царьград». В результате происшествия пострадала женщина. В здании выбиты окна на третьем и четвертом этажах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На подлете к Белгороду силами ПВО сбиты 16 беспилотников. В результате атаки пострадали дома и квартиры, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Сбито 16 воздушных цели на подлете к городу. <…> Выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов», — написал Гладков в telegram-канале. Он также сообщил о выбитых окнах в детских садах, школах и медучреждениях. Гладков заявил, что на месте работают оперативные службы. О пострадавших не сообщается. Ранее сообщалось, что возле здания Белгородского УМВД произошел взрыв, сообщает «Царьград». В результате происшествия пострадала женщина. В здании выбиты окна на третьем и четвертом этажах.