Гладков заявил о разрушениях из-за атаки БПЛА на Белгород

На подлете к Белгороду силами ПВО сбиты 16 беспилотников. В результате атаки пострадали дома и квартиры, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Сбито 16 воздушных цели на подлете к городу. <…> Выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов», —
Он также сообщил о выбитых окнах в детских садах, школах и медучреждениях. Гладков заявил, что на месте работают оперативные службы. О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что возле здания Белгородского УМВД произошел взрыв, сообщает «Царьград». В результате происшествия пострадала женщина. В здании выбиты окна на третьем и четвертом этажах.
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