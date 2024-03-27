27 марта 2024

Гладков заявил о разрушениях из-за атаки БПЛА на Белгород

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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, балкон, огонь, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
В результате воздушной атаки ВСУ выбиты окна в многоквартирных домах в Белгороде Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На подлете к Белгороду силами ПВО сбиты 16 беспилотников. В результате атаки пострадали дома и квартиры, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сбито 16 воздушных цели на подлете к городу. <…> Выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов», — написал Гладков в telegram-канале.

Он также сообщил о выбитых окнах в детских садах, школах и медучреждениях. Гладков заявил, что на месте работают оперативные службы. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что возле здания Белгородского УМВД произошел взрыв, сообщает «Царьград». В результате происшествия пострадала женщина. В здании выбиты окна на третьем и четвертом этажах.

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На подлете к Белгороду силами ПВО сбиты 16 беспилотников. В результате атаки пострадали дома и квартиры, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Сбито 16 воздушных цели на подлете к городу. <…> Выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов», — написал Гладков в telegram-канале. Он также сообщил о выбитых окнах в детских садах, школах и медучреждениях. Гладков заявил, что на месте работают оперативные службы. О пострадавших не сообщается. Ранее сообщалось, что возле здания Белгородского УМВД произошел взрыв, сообщает «Царьград». В результате происшествия пострадала женщина. В здании выбиты окна на третьем и четвертом этажах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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