27 марта 2024

Рейс Utair из Казани в Тюмень задерживается на 6 часов из-за погоды. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, utair, авиация, самолет, ютэйр
Задержавшийся в аэропорту Казани рейс Utair уже вылетел и направляется в Тюмень Фото:

В тюменском аэропорту Рощино на шесть часов задерживается прилет рейса авиакомпании Utair из Казани. Изначально задержка должна была составлять 2,5 часа и была связанна с погодными условиями. Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта.

«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Казань — Тюмень задержан. Прибытие воздушного судна ожидалось 28 марта 2024 года в 00:50, однако оно было перенесено на 06:51 28 марта 2024 года», — следует из онлайн-табло. Изначально самолет должен был задержаться на 2,5 часа и прибыть в 03:21.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Казани рейс вынужден был задержаться. Сейчас самолет уже вылетел и направляется в Тюмень.

Задержка прилета самолета Utair
Задержка прилета самолета Utair

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В тюменском аэропорту Рощино на шесть часов задерживается прилет рейса авиакомпании Utair из Казани. Изначально задержка должна была составлять 2,5 часа и была связанна с погодными условиями. Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Казань — Тюмень задержан. Прибытие воздушного судна ожидалось 28 марта 2024 года в 00:50, однако оно было перенесено на 06:51 28 марта 2024 года», — следует из онлайн-табло. Изначально самолет должен был задержаться на 2,5 часа и прибыть в 03:21. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Казани рейс вынужден был задержаться. Сейчас самолет уже вылетел и направляется в Тюмень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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