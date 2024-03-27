В тюменском аэропорту Рощино на шесть часов задерживается прилет рейса авиакомпании Utair из Казани. Изначально задержка должна была составлять 2,5 часа и была связанна с погодными условиями. Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта.
«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Казань — Тюмень задержан. Прибытие воздушного судна ожидалось 28 марта 2024 года в 00:50, однако оно было перенесено на 06:51 28 марта 2024 года», — следует из онлайн-табло. Изначально самолет должен был задержаться на 2,5 часа и прибыть в 03:21.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Казани рейс вынужден был задержаться. Сейчас самолет уже вылетел и направляется в Тюмень.
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