В Тюмени на 2,5 часа задерживается прибытие рейса Utair из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Казани
В тюменском аэропорту Рощино почти на 2,5 часа задерживается прилет рейса авиакомпании Utair из Казани. Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта.
«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Казань — Тюмень задержан. Прибытие воздушного судна ожидалось 28 марта 2024 года в 00:50, однако оно было перенесено на 03:21 28 марта 2024 года», — следует из онлайн-табло.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Казани.
Задержка прилета самолета Utair
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