Шольц высказался о поставках ракет Taurus Украине

Шольц подтвердил отказ передавать Украине ракеты Taurus

28 марта 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц подтвердил свой отказ поставлять Киеву ракеты Taurus Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ФРГ не будет поставлять дальнобойные крылатые ракеты Taurus Киеву. Информацию вновь подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц. «Это также относится к вопросу Taurus. Помимо решительной поддержки Украины <…> мы сделаем все возможное, чтобы не допустить эскалации», — сказал Шольц в интервью газете Markische Allgemeine Zeitung, передает ТАСС. Он добавил, что Германия не будет отправлять свои войска на Украину. Ранее Шольц неоднократно заявлял, что Германия не будет поставлять Украине свои крылатые ракеты Taurus. По его словам, их применение требует участия немецких военных в зоне СВО, что недопустимо, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФРГ не будет поставлять дальнобойные крылатые ракеты Taurus Киеву. Информацию вновь подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц. «Это также относится к вопросу Taurus. Помимо решительной поддержки Украины <…> мы сделаем все возможное, чтобы не допустить эскалации», — сказал Шольц в интервью газете Markische Allgemeine Zeitung, передает ТАСС. Он добавил, что Германия не будет отправлять свои войска на Украину. Ранее Шольц неоднократно заявлял, что Германия не будет поставлять Украине свои крылатые ракеты Taurus. По его словам, их применение требует участия немецких военных в зоне СВО, что недопустимо, передает «Национальная служба новостей».