Родным отдали тело свердловчанки, погибшей при теракте в «Крокусе»

28 марта 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Несколько дней близкие не могли опознать Викторию Ладейщикову (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Семье отдали тело свердловчанки Виктории Ладейщиковой, погибшей при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU сообщила ее мама Марина Ладейщикова. «Да, сегодня в 14 часов нам отдали Вику», — сказала мама погибшей. Похороны состоятся в Талице. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Несколько человек вооруженных человек ворвались в здание и открыли стрельбу по мирному населению. По последним данным, погибли 143 человека. Обвиняемых отправили в СИЗО. Виктория переехала в Московскую область четыре года назад. На концерт группы «Пикник» она пришла с гражданским мужем Денисом Черновым. Это был ее подарок ему на 45-летие. Тело Чернова нашли при разборе завалов. Опознать Викторию родные не могли несколько дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семье отдали тело свердловчанки Виктории Ладейщиковой, погибшей при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU сообщила ее мама Марина Ладейщикова. «Да, сегодня в 14 часов нам отдали Вику», — сказала мама погибшей. Похороны состоятся в Талице. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Несколько человек вооруженных человек ворвались в здание и открыли стрельбу по мирному населению. По последним данным, погибли 143 человека. Обвиняемых отправили в СИЗО. Виктория переехала в Московскую область четыре года назад. На концерт группы «Пикник» она пришла с гражданским мужем Денисом Черновым. Это был ее подарок ему на 45-летие. Тело Чернова нашли при разборе завалов. Опознать Викторию родные не могли несколько дней.