Родным отдали тело свердловчанки, погибшей при теракте в «Крокусе»

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Несколько дней близкие не могли опознать Викторию Ладейщикову (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Семье отдали тело свердловчанки Виктории Ладейщиковой, погибшей при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU сообщила ее мама Марина Ладейщикова.

«Да, сегодня в 14 часов нам отдали Вику», — сказала мама погибшей. Похороны состоятся в Талице.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Несколько человек вооруженных человек ворвались в здание и открыли стрельбу по мирному населению. По последним данным, погибли 143 человека. Обвиняемых отправили в СИЗО.

Виктория переехала в Московскую область четыре года назад. На концерт группы «Пикник» она пришла с гражданским мужем Денисом Черновым. Это был ее подарок ему на 45-летие. Тело Чернова нашли при разборе завалов. Опознать Викторию родные не могли несколько дней.

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Семье отдали тело свердловчанки Виктории Ладейщиковой, погибшей при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU сообщила ее мама Марина Ладейщикова. «Да, сегодня в 14 часов нам отдали Вику», — сказала мама погибшей. Похороны состоятся в Талице. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Несколько человек вооруженных человек ворвались в здание и открыли стрельбу по мирному населению. По последним данным, погибли 143 человека. Обвиняемых отправили в СИЗО. Виктория переехала в Московскую область четыре года назад. На концерт группы «Пикник» она пришла с гражданским мужем Денисом Черновым. Это был ее подарок ему на 45-летие. Тело Чернова нашли при разборе завалов. Опознать Викторию родные не могли несколько дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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