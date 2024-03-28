Родным отдали тело свердловчанки, погибшей при теракте в «Крокусе»

Семье отдали тело свердловчанки Виктории Ладейщиковой, погибшей при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU сообщила ее мама Марина Ладейщикова.
«Да, сегодня в 14 часов нам отдали Вику», — сказала мама погибшей. Похороны состоятся в Талице.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Несколько человек вооруженных человек ворвались в здание и открыли стрельбу по мирному населению. По последним данным, погибли 143 человека. Обвиняемых отправили в СИЗО.
Виктория переехала в Московскую область четыре года назад. На концерт группы «Пикник» она пришла с гражданским мужем Денисом Черновым. Это был ее подарок ему на 45-летие. Тело Чернова нашли при разборе завалов. Опознать Викторию родные не могли несколько дней.
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