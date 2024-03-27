Коренные народы ЯНАО недовольны работой чиновников-представителей КМНС

28 марта 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

Коренные народы ЯНАО недовольны своими представителями во власти Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Коренное население ЯНАО передало губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову коллективное обращение с жалобами на работу представителей КМНС в правительственных структурах. Текст обращения опубликовал местный активист Ейко Сэротэтто на своей странице во «Вконтакте». «Рассмотрите вариант оптимизации департамента КМНС ЯНАО, пусть лучше в каждом департаменте округа будет отдел или управление по делам КМНС, где будут работать грамотные специалисты, каждый в своем направлении, и нам будет нам будет куда обратиться для решения конкретного вопроса, а не получать отписки от департамента КМНС, как сейчас это происходит», — говорится в обращении к губернатору. Авторы обращения считают, что действующие представители КМНС во власти скорее обращают внимание на внешние аспекты культуры и быта малых народов Ямала. По их мнению, власти проводят недостаточную работу по вопросам жилья, традиционного промысла, образования и льгот для коренного населения. Критике подверглись ямальский сенатор Григорий Ледков, председатель Заксобрания Сергей Ямкин, депутат Тимофей Лаптандер и глава департамента по делам КМНС Ульяна Каленюк. Не устраивает коренных жителей и деятельность ассоциации «Ямал-потомкам», возглавляемой депутатом Эдуардом Яунгадом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Коренное население ЯНАО передало губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову коллективное обращение с жалобами на работу представителей КМНС в правительственных структурах. Текст обращения опубликовал местный активист Ейко Сэротэтто на своей странице во «Вконтакте». «Рассмотрите вариант оптимизации департамента КМНС ЯНАО, пусть лучше в каждом департаменте округа будет отдел или управление по делам КМНС, где будут работать грамотные специалисты, каждый в своем направлении, и нам будет нам будет куда обратиться для решения конкретного вопроса, а не получать отписки от департамента КМНС, как сейчас это происходит», — говорится в обращении к губернатору. Авторы обращения считают, что действующие представители КМНС во власти скорее обращают внимание на внешние аспекты культуры и быта малых народов Ямала. По их мнению, власти проводят недостаточную работу по вопросам жилья, традиционного промысла, образования и льгот для коренного населения. Критике подверглись ямальский сенатор Григорий Ледков, председатель Заксобрания Сергей Ямкин, депутат Тимофей Лаптандер и глава департамента по делам КМНС Ульяна Каленюк. Не устраивает коренных жителей и деятельность ассоциации «Ямал-потомкам», возглавляемой депутатом Эдуардом Яунгадом.