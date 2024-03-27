27 марта 2024

Коренные народы ЯНАО недовольны работой чиновников-представителей КМНС

© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, олени, арктика, оленевод, кмнс
Коренные народы ЯНАО недовольны своими представителями во власти Фото:

Коренное население ЯНАО передало губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову коллективное обращение с жалобами на работу представителей КМНС в правительственных структурах. Текст обращения опубликовал местный активист Ейко Сэротэтто на своей странице во «Вконтакте».

«Рассмотрите вариант оптимизации департамента КМНС ЯНАО, пусть лучше в каждом департаменте округа будет отдел или управление по делам КМНС, где будут работать грамотные специалисты, каждый в своем направлении, и нам будет нам будет куда обратиться для решения конкретного вопроса, а не получать отписки от департамента КМНС, как сейчас это происходит», — говорится в обращении к губернатору.

Авторы обращения считают, что действующие представители КМНС во власти скорее обращают внимание на внешние аспекты культуры и быта малых народов Ямала. По их мнению, власти проводят недостаточную работу по вопросам жилья, традиционного промысла, образования и льгот для коренного населения.

Критике подверглись ямальский сенатор Григорий Ледков, председатель Заксобрания Сергей Ямкин, депутат Тимофей Лаптандер и глава департамента по делам КМНС Ульяна Каленюк. Не устраивает коренных жителей и деятельность ассоциации «Ямал-потомкам», возглавляемой депутатом Эдуардом Яунгадом.

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Коренное население ЯНАО передало губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову коллективное обращение с жалобами на работу представителей КМНС в правительственных структурах. Текст обращения опубликовал местный активист Ейко Сэротэтто на своей странице во «Вконтакте». «Рассмотрите вариант оптимизации департамента КМНС ЯНАО, пусть лучше в каждом департаменте округа будет отдел или управление по делам КМНС, где будут работать грамотные специалисты, каждый в своем направлении, и нам будет нам будет куда обратиться для решения конкретного вопроса, а не получать отписки от департамента КМНС, как сейчас это происходит», — говорится в обращении к губернатору. Авторы обращения считают, что действующие представители КМНС во власти скорее обращают внимание на внешние аспекты культуры и быта малых народов Ямала. По их мнению, власти проводят недостаточную работу по вопросам жилья, традиционного промысла, образования и льгот для коренного населения. Критике подверглись ямальский сенатор Григорий Ледков, председатель Заксобрания Сергей Ямкин, депутат Тимофей Лаптандер и глава департамента по делам КМНС Ульяна Каленюк. Не устраивает коренных жителей и деятельность ассоциации «Ямал-потомкам», возглавляемой депутатом Эдуардом Яунгадом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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