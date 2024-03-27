Екатеринбург проваливает борьбу за федеральные деньги, мэр бьет тревогу

Екатеринбург рискует потерять федеральные деньги на благоустройство

27 марта 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

От Алексея Орлова ожидают публичной выволочки 28 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что город рискует потерять федеральные деньги на благоустройство: явка на всероссийском электронном голосовании критически мала. С обращением Орлов выступил в своем telegram-канале. На масштабный ремонт в этом году претендуют бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, пространство «Солнечные аллеи», вторая очередь Преображенского парка, парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. По данным URA.RU, среди чиновников есть негласная установка: победить должен парк 50-летия ВЛКСМ. За него, кстати, и голосовал мэр. Но чтобы площадка-победитель могла претендовать на финансирование по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды», нужна высокая общая явка. В этом году — не меньше 380 тысяч голосов. Пока, по словам Орлова, есть 32 тысячи. Голосование завершится 30 апреля. «Темпы [голосования] очень низкие. Если все так и дальше пойдет, то в следующем году останемся без обновленного парка, сквера или же бульвара. Вы хотите, чтобы мы были в списке аутсайдеров? Лично я — нет», — написал Орлов. Для него это важнейшая имиджевая проблема — ведь в прошлом году Екатеринбург уже оставался без денег. Новость по теме Мэр Екатеринбурга вышел с просьбой к уральским космонавтам Источник URA.RU, близкий к муниципальной власти, анонсировал публичный разнос от Орлова на коллегии в администрации 28 марта. При этом круг ответственных широк. По словам собеседника, курируют голосование сразу четыре человека: вице-мэр Марина Фадеева (работает с волонтерами), Сергей Плахотин (информационное сопровождение), Екатерина Сибирцева (школьные чаты) и Алексей Бубнов, курирующий благоустройство, Его функционал в штабе якобы не определен. Докладчиком на завтрашней коллегии назначена его подчиненная Тамара Благодаткова — начальница комитета по благоустройству. Источник в одной из районных администраций утверждает, что в какой-то момент «проект по спасению явки чуть ли не полностью взяла на себя Фадеева». «Во всяком случае указания районам дает именно она», — добавил собеседник URA.RU, состоящий в корпоративных whatsapp-чатах. «[Президентские] выборы закончились, и львиная доля наших зарегистрированных волонтеров (а их 880 человек в Екатеринбурге) сидит без дела. При текущих задачах нам нельзя так бесцельно использовать два главных ресурса — людей и время. И происходит это потому, что я не получаю заявок на выезды наших добровольцев на предприятия», — возмущалась Фадеева 22 марта. И уже несколько раз собирала совещания, а в ближайшее время запустит еженедельные штабы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что город рискует потерять федеральные деньги на благоустройство: явка на всероссийском электронном голосовании критически мала. С обращением Орлов выступил в своем telegram-канале. На масштабный ремонт в этом году претендуют бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, пространство «Солнечные аллеи», вторая очередь Преображенского парка, парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. По данным URA.RU, среди чиновников есть негласная установка: победить должен парк 50-летия ВЛКСМ. За него, кстати, и голосовал мэр. Но чтобы площадка-победитель могла претендовать на финансирование по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды», нужна высокая общая явка. В этом году — не меньше 380 тысяч голосов. Пока, по словам Орлова, есть 32 тысячи. Голосование завершится 30 апреля. «Темпы [голосования] очень низкие. Если все так и дальше пойдет, то в следующем году останемся без обновленного парка, сквера или же бульвара. Вы хотите, чтобы мы были в списке аутсайдеров? Лично я — нет», — написал Орлов. Для него это важнейшая имиджевая проблема — ведь в прошлом году Екатеринбург уже оставался без денег. Источник URA.RU, близкий к муниципальной власти, анонсировал публичный разнос от Орлова на коллегии в администрации 28 марта. При этом круг ответственных широк. По словам собеседника, курируют голосование сразу четыре человека: вице-мэр Марина Фадеева (работает с волонтерами), Сергей Плахотин (информационное сопровождение), Екатерина Сибирцева (школьные чаты) и Алексей Бубнов, курирующий благоустройство, Его функционал в штабе якобы не определен. Докладчиком на завтрашней коллегии назначена его подчиненная Тамара Благодаткова — начальница комитета по благоустройству. Источник в одной из районных администраций утверждает, что в какой-то момент «проект по спасению явки чуть ли не полностью взяла на себя Фадеева». «Во всяком случае указания районам дает именно она», — добавил собеседник URA.RU, состоящий в корпоративных whatsapp-чатах. «[Президентские] выборы закончились, и львиная доля наших зарегистрированных волонтеров (а их 880 человек в Екатеринбурге) сидит без дела. При текущих задачах нам нельзя так бесцельно использовать два главных ресурса — людей и время. И происходит это потому, что я не получаю заявок на выезды наших добровольцев на предприятия», — возмущалась Фадеева 22 марта. И уже несколько раз собирала совещания, а в ближайшее время запустит еженедельные штабы.