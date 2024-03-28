Пугачева оправдалась за молчание после теракта в «Крокусе»

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Некоторые поклонники Пугачевой поддержали ее молчание после теракта в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Российская певица Алла Пугачева в своих соцсетях написала, что молча скорбит по поводу теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Она отметила, что не нужно выносить подобное напоказ. При этом на артистку обрушилась волна критики за то, что она не выразила соболезнования погибшим и пострадавшим в первые дни после трагедии.

«Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной)», — написала Пугачева в соцсети. Как дополнили в MK.RU, некоторые поклонники поддержали тактичность певицы. По их мнению, не во всех ситуациях будет уместно сразу давать публичные высказывания.

Теракт в Подмосковье произошел 22 марта. В результате этого погибло 143 человека. На данный момент, по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, три человека остаются в крайне тяжелом состоянии, передает телеканал 360.

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Российская певица Алла Пугачева в своих соцсетях написала, что молча скорбит по поводу теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Она отметила, что не нужно выносить подобное напоказ. При этом на артистку обрушилась волна критики за то, что она не выразила соболезнования погибшим и пострадавшим в первые дни после трагедии. «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной)», — написала Пугачева в соцсети. Как дополнили в MK.RU, некоторые поклонники поддержали тактичность певицы. По их мнению, не во всех ситуациях будет уместно сразу давать публичные высказывания. Теракт в Подмосковье произошел 22 марта. В результате этого погибло 143 человека. На данный момент, по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, три человека остаются в крайне тяжелом состоянии, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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