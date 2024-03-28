Пугачева оправдалась за молчание после теракта в «Крокусе»

28 марта 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Некоторые поклонники Пугачевой поддержали ее молчание после теракта в «Крокусе» Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Российская певица Алла Пугачева в своих соцсетях написала, что молча скорбит по поводу теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Она отметила, что не нужно выносить подобное напоказ. При этом на артистку обрушилась волна критики за то, что она не выразила соболезнования погибшим и пострадавшим в первые дни после трагедии. «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной)», — написала Пугачева в соцсети. Как дополнили в MK.RU , некоторые поклонники поддержали тактичность певицы. По их мнению, не во всех ситуациях будет уместно сразу давать публичные высказывания. Теракт в Подмосковье произошел 22 марта. В результате этого погибло 143 человека. На данный момент, по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, три человека остаются в крайне тяжелом состоянии, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица Алла Пугачева в своих соцсетях написала, что молча скорбит по поводу теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Она отметила, что не нужно выносить подобное напоказ. При этом на артистку обрушилась волна критики за то, что она не выразила соболезнования погибшим и пострадавшим в первые дни после трагедии. «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной)», — написала Пугачева в соцсети. Как дополнили в MK.RU, некоторые поклонники поддержали тактичность певицы. По их мнению, не во всех ситуациях будет уместно сразу давать публичные высказывания. Теракт в Подмосковье произошел 22 марта. В результате этого погибло 143 человека. На данный момент, по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, три человека остаются в крайне тяжелом состоянии, передает телеканал 360.