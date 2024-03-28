В ОПГ состояли 17 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми перед судом предстанут 17 человек. Все они обвиняются в организации занятий проституцией. Об этом сообщается в официальном сообществе ГУ МВД по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».

«Установлено, что 35-летний пермяк, желая заработать, создал ОПГ из 17 человек. Банда занималась организацией проституцией. У каждого члена ОПГ была своя роль и четкие обязанности. Поиском девушек занимался лично организатор сообщества. В отношении всех участников банды было возбуждено уголовное дело по статье „Организация занятия проституцией“», — рассказали в полиции.

Следователи долгое время собирали доказательную базу и в 2021 году пресекли деятельность подпольных интимных салонов, которые были расположены на шоссе Космонавтов и на бульваре Гагарина. Сейчас расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд.