В Перми будут судить банду сутенеров. Видео

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В ОПГ состояли 17 человек Фото:

В Перми перед судом предстанут 17 человек. Все они обвиняются в организации занятий проституцией. Об этом сообщается в официальном сообществе ГУ МВД по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».

«Установлено, что 35-летний пермяк, желая заработать, создал ОПГ из 17 человек. Банда занималась организацией проституцией. У каждого члена ОПГ была своя роль и четкие обязанности. Поиском девушек занимался лично организатор сообщества. В отношении всех участников банды было возбуждено уголовное дело по статье „Организация занятия проституцией“», — рассказали в полиции.

Следователи долгое время собирали доказательную базу и в 2021 году пресекли деятельность подпольных интимных салонов, которые были расположены на шоссе Космонавтов и на бульваре Гагарина. Сейчас расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд.

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В Перми перед судом предстанут 17 человек. Все они обвиняются в организации занятий проституцией. Об этом сообщается в официальном сообществе ГУ МВД по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». «Установлено, что 35-летний пермяк, желая заработать, создал ОПГ из 17 человек. Банда занималась организацией проституцией. У каждого члена ОПГ была своя роль и четкие обязанности. Поиском девушек занимался лично организатор сообщества. В отношении всех участников банды было возбуждено уголовное дело по статье „Организация занятия проституцией“», — рассказали в полиции. Следователи долгое время собирали доказательную базу и в 2021 году пресекли деятельность подпольных интимных салонов, которые были расположены на шоссе Космонавтов и на бульваре Гагарина. Сейчас расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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