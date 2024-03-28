В Перми ветерана СВО забили до смерти на улице

Пермяк вернулся с СВО и погиб после избиения на улице Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми бойца СВО избили до такой степени, что он скончался в больнице, не приходя в сознание. Информация о случившемся опубликована в сообществе «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» в соцсети «ВКонтакте».

«У нашего инфорга Светланы случилось ужасное горе. На мужа Светы Илью Терещенко напали и жестоко избили на улице. Его доставили в больницу, но не выходя из комы Илья скончался. Света и Илья очень любили друг друга. Когда он принял решение идти воевать, то жена очень ждала его, он вернулся невредимым, но произошла трагедия», — говорится в сообществе.

Источник знакомый с ситуацией рассказал URA.RU, что драка произошла поздним вечером 23 марта на улице Героев Хасана. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. На странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте» объявили сбор помощи для жены погибшего ветерана СВО.