В Перми ветерана СВО забили до смерти на улице

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Награждение ветеранов СВО, Дом Офицеров. Пермь, милитари, ветеран сво, шеврон чвк вагнер, боец чвк вагнер, орден за чеченскую компанию
Пермяк вернулся с СВО и погиб после избиения на улице Фото:

В Перми бойца СВО избили до такой степени, что он скончался в больнице, не приходя в сознание. Информация о случившемся опубликована в сообществе «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» в соцсети «ВКонтакте».

«У нашего инфорга Светланы случилось ужасное горе. На мужа Светы Илью Терещенко напали и жестоко избили на улице. Его доставили в больницу, но не выходя из комы Илья скончался. Света и Илья очень любили друг друга. Когда он принял решение идти воевать, то жена очень ждала его, он вернулся невредимым, но произошла трагедия», — говорится в сообществе.

Источник знакомый с ситуацией рассказал URA.RU, что драка произошла поздним вечером 23 марта на улице Героев Хасана. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. На странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте» объявили сбор помощи для жены погибшего ветерана СВО.

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В Перми бойца СВО избили до такой степени, что он скончался в больнице, не приходя в сознание. Информация о случившемся опубликована в сообществе «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» в соцсети «ВКонтакте». «У нашего инфорга Светланы случилось ужасное горе. На мужа Светы Илью Терещенко напали и жестоко избили на улице. Его доставили в больницу, но не выходя из комы Илья скончался. Света и Илья очень любили друг друга. Когда он принял решение идти воевать, то жена очень ждала его, он вернулся невредимым, но произошла трагедия», — говорится в сообществе. Источник знакомый с ситуацией рассказал URA.RU, что драка произошла поздним вечером 23 марта на улице Героев Хасана. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. На странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте» объявили сбор помощи для жены погибшего ветерана СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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