27 марта 2024

В ЯНАО горожане возмущены выкапыванием молодых деревьев. Фото

В Муравленко строители выкопали молодые деревья возле здания госучреждения
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, дорожный рабочий, обрезка деревьев
В Муравленко территорию госучреждения озеленят после завершения капремонта Фото:

В Муравленко (ЯНАО) строители выкопали молодые деревья, которые помешали им осуществить ремонтные работы в здании Управления муниципального имущества. Об этом жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Чем и кому сейчас помешали единственные молодые деревья? Очистке снега? Не устали вырубать все на корню? Это возле Управления муниципального имущества, улица 70 лет Октября, 30», — написал анонимный горожан в сообществе «Мой Муравленко».

В городской администрации сообщили, что на данном участке идет капитальный ремонт здания государственного учреждения. «К сожалению, эти деревья мешали строителям из-за того, что были расположены очень близко к зданию. После завершения ремонта территорию возле здания озеленят», — говорится в сообщении.

В Муравленко возле здания госучреждения выкопали молодые деревья
В Муравленко возле здания госучреждения выкопали молодые деревья

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В Муравленко (ЯНАО) строители выкопали молодые деревья, которые помешали им осуществить ремонтные работы в здании Управления муниципального имущества. Об этом жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Чем и кому сейчас помешали единственные молодые деревья? Очистке снега? Не устали вырубать все на корню? Это возле Управления муниципального имущества, улица 70 лет Октября, 30», — написал анонимный горожан в сообществе «Мой Муравленко». В городской администрации сообщили, что на данном участке идет капитальный ремонт здания государственного учреждения. «К сожалению, эти деревья мешали строителям из-за того, что были расположены очень близко к зданию. После завершения ремонта территорию возле здания озеленят», — говорится в сообщении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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