В ЯНАО горожане возмущены выкапыванием молодых деревьев. Фото

В Муравленко строители выкопали молодые деревья возле здания госучреждения

28 марта 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

В Муравленко территорию госучреждения озеленят после завершения капремонта Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Муравленко (ЯНАО) строители выкопали молодые деревья, которые помешали им осуществить ремонтные работы в здании Управления муниципального имущества. Об этом жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Чем и кому сейчас помешали единственные молодые деревья? Очистке снега? Не устали вырубать все на корню? Это возле Управления муниципального имущества, улица 70 лет Октября, 30», — написал анонимный горожан в сообществе «Мой Муравленко». В городской администрации сообщили, что на данном участке идет капитальный ремонт здания государственного учреждения. «К сожалению, эти деревья мешали строителям из-за того, что были расположены очень близко к зданию. После завершения ремонта территорию возле здания озеленят», — говорится в сообщении. В Муравленко возле здания госучреждения выкопали молодые деревья сообщество «Мой Муравленко», vk.com . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Муравленко (ЯНАО) строители выкопали молодые деревья, которые помешали им осуществить ремонтные работы в здании Управления муниципального имущества. Об этом жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Чем и кому сейчас помешали единственные молодые деревья? Очистке снега? Не устали вырубать все на корню? Это возле Управления муниципального имущества, улица 70 лет Октября, 30», — написал анонимный горожан в сообществе «Мой Муравленко». В городской администрации сообщили, что на данном участке идет капитальный ремонт здания государственного учреждения. «К сожалению, эти деревья мешали строителям из-за того, что были расположены очень близко к зданию. После завершения ремонта территорию возле здания озеленят», — говорится в сообщении.