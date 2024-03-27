В Муравленко (ЯНАО) строители выкопали молодые деревья, которые помешали им осуществить ремонтные работы в здании Управления муниципального имущества. Об этом жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте».
«Чем и кому сейчас помешали единственные молодые деревья? Очистке снега? Не устали вырубать все на корню? Это возле Управления муниципального имущества, улица 70 лет Октября, 30», — написал анонимный горожан в сообществе «Мой Муравленко».
В городской администрации сообщили, что на данном участке идет капитальный ремонт здания государственного учреждения. «К сожалению, эти деревья мешали строителям из-за того, что были расположены очень близко к зданию. После завершения ремонта территорию возле здания озеленят», — говорится в сообщении.
В Муравленко возле здания госучреждения выкопали молодые деревья
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В Муравленко (ЯНАО) строители выкопали молодые деревья, которые помешали им осуществить ремонтные работы в здании Управления муниципального имущества. Об этом жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Чем и кому сейчас помешали единственные молодые деревья? Очистке снега? Не устали вырубать все на корню? Это возле Управления муниципального имущества, улица 70 лет Октября, 30», — написал анонимный горожан в сообществе «Мой Муравленко». В городской администрации сообщили, что на данном участке идет капитальный ремонт здания государственного учреждения. «К сожалению, эти деревья мешали строителям из-за того, что были расположены очень близко к зданию. После завершения ремонта территорию возле здания озеленят», — говорится в сообщении.