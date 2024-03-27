Глава района ЯНАО обещал открыть в райцентре Rostic’s

Глава Пуровского района Антон Колодин сообщил об открытии Rostic’s

28 марта 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Rostic’s может появиться в Тарко-САле уже в этом летнем сезоне Фото: Размик Закарян © URA.RU Глава Пуровского района Антон Колодин, отвечая на вопросы жителей в ходе «прямого эфира» рассказал о планах по открытию сети ресторанов быстрого питания. Прямой эфир проходил на странице главы района в социальной сети. «Откроем Rostic’s в Тарко-Сале ближе к лету, возможно, позже. Есть инвестор. Надеюсь, что в летний период времени любители ресторанов быстрого питания, получат эту сеть», — ответил Антон Колодин. Сеть ресторанов быстрого питания Rostic’s уже работают в нескольких городах ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что рынок доставки готовой еды в России продолжает расти, несмотря на увеличение цен в ресторанах. Обороты отрасли в 2023 году уже превысили показатели 2022 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Пуровского района Антон Колодин, отвечая на вопросы жителей в ходе «прямого эфира» рассказал о планах по открытию сети ресторанов быстрого питания. Прямой эфир проходил на странице главы района в социальной сети. «Откроем Rostic’s в Тарко-Сале ближе к лету, возможно, позже. Есть инвестор. Надеюсь, что в летний период времени любители ресторанов быстрого питания, получат эту сеть», — ответил Антон Колодин. Сеть ресторанов быстрого питания Rostic’s уже работают в нескольких городах ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что рынок доставки готовой еды в России продолжает расти, несмотря на увеличение цен в ресторанах. Обороты отрасли в 2023 году уже превысили показатели 2022 года.