27 марта 2024

Глава района ЯНАО обещал открыть в райцентре Rostic’s

Глава Пуровского района Антон Колодин сообщил об открытии Rostic’s
© Служба новостей «URA.RU»
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Фастфуд "Ростикс" в тц Карнавал. Екатеринбург, ростикс, rostics
Rostic’s может появиться в Тарко-САле уже в этом летнем сезоне Фото:

Глава Пуровского района Антон Колодин, отвечая на вопросы жителей в ходе «прямого эфира» рассказал о планах по открытию сети ресторанов быстрого питания. Прямой эфир проходил на странице главы района в социальной сети.

«Откроем Rostic’s в Тарко-Сале ближе к лету, возможно, позже. Есть инвестор. Надеюсь, что в летний период времени любители ресторанов быстрого питания, получат эту сеть», — ответил Антон Колодин. Сеть ресторанов быстрого питания Rostic’s уже работают в нескольких городах ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало о том, что рынок доставки готовой еды в России продолжает расти, несмотря на увеличение цен в ресторанах. Обороты отрасли в 2023 году уже превысили показатели 2022 года.

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Глава Пуровского района Антон Колодин, отвечая на вопросы жителей в ходе «прямого эфира» рассказал о планах по открытию сети ресторанов быстрого питания. Прямой эфир проходил на странице главы района в социальной сети. «Откроем Rostic’s в Тарко-Сале ближе к лету, возможно, позже. Есть инвестор. Надеюсь, что в летний период времени любители ресторанов быстрого питания, получат эту сеть», — ответил Антон Колодин. Сеть ресторанов быстрого питания Rostic’s уже работают в нескольких городах ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что рынок доставки готовой еды в России продолжает расти, несмотря на увеличение цен в ресторанах. Обороты отрасли в 2023 году уже превысили показатели 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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