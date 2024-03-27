Глава Пуровского района Антон Колодин, отвечая на вопросы жителей в ходе «прямого эфира» рассказал о планах по открытию сети ресторанов быстрого питания. Прямой эфир проходил на странице главы района в социальной сети.
«Откроем Rostic’s в Тарко-Сале ближе к лету, возможно, позже. Есть инвестор. Надеюсь, что в летний период времени любители ресторанов быстрого питания, получат эту сеть», — ответил Антон Колодин. Сеть ресторанов быстрого питания Rostic’s уже работают в нескольких городах ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщало о том, что рынок доставки готовой еды в России продолжает расти, несмотря на увеличение цен в ресторанах. Обороты отрасли в 2023 году уже превысили показатели 2022 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
Глава Пуровского района Антон Колодин, отвечая на вопросы жителей в ходе «прямого эфира» рассказал о планах по открытию сети ресторанов быстрого питания. Прямой эфир проходил на странице главы района в социальной сети. «Откроем Rostic’s в Тарко-Сале ближе к лету, возможно, позже. Есть инвестор. Надеюсь, что в летний период времени любители ресторанов быстрого питания, получат эту сеть», — ответил Антон Колодин. Сеть ресторанов быстрого питания Rostic’s уже работают в нескольких городах ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что рынок доставки готовой еды в России продолжает расти, несмотря на увеличение цен в ресторанах. Обороты отрасли в 2023 году уже превысили показатели 2022 года.