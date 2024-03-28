Путин призвал развивать отечественный туризм в условиях санкций: основные заявления

Обновленный нацпроект по туризму начнут внедрять в России во следующего года

28 марта 2024 в 21:38 Размер текста - 17 +

Путин планирует к 2030 году увеличить число ежегодных путешествий до 140 миллионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин на Совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов сообщил о том, что в некоторых регионах страны будут созданы курорты. Также он отметил, что к 2025 году страна приступит к реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». URA.RU приводит основные заявления главы России с совещания. По словам Путина, развитие туризма должно стать стимулом при создании передовых продуктов и разработок в строительной сфере, творческих индустриях и промышленности;

В начале 2025 года планируется приступить к реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»;

Также в развитии туриндустрии российские компании должны оставаться важнейшими партнерами государства;

К 2030 году следует увеличить число ежегодных путешествий по России до 140 миллионов;

В Республике Бурятия и на Байкале будут созданы курортные зоны, заявил глава РФ;

Страна должна самостоятельно производить товары там, где для этого предоставляется возможность;

В сфере туризма будет создана интегральная цифровая платформа. Она объединит информацию обо всех туристических услугах;

Путин отметил, что в 2023 году вдвое вырос поток туристов в Адыгею, Ленинградскую область и на Алтай. Также в четыре раза было увеличено число туристов, которые посетили Дагестан;

Президент России заявил, что вклад внутреннего туризма в ВВП должен вырасти до 5%. Все национальные проекты должны работать на это;

Инфраструктура для туризма во всех национальных проектах страны будет создана к 20230 году;

Также Владимир Путин предложил сформировать отдельный проект, согласно которому будут создаваться товары для отечественной индустрии. Продукция будет включать ратраки, канатные дороги, аттракционы и друге оборудование для парков развлечений и курортов. Подобное позволит укрепить позиции компаний России на рынке туруслуг;

Российский глава отметил, что будут поддерживаться и продвигаться отечественные бренды туристической экипировки. Также будет расширен потенциал регионов с низким уровнем социально-экономического развития;

На совещании президенту РФ показали видео, в котором рассказывались подробности о проекте «Пять морей и озеро Байкал». Так, из 10 новых всесезонных курортов два будут расположены на Балтике и Черном море, три на Байкале и по одному на Азове, Японском море и Каспии;

Новые курорты будут созданы в девяти регионах России. В частности, в Иркутской, Запорожской и Калининградской областях, в Краснодарском и Приморском краях, Дагестане, Бурятии, Крыму и Санкт-Петербурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин на Совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов сообщил о том, что в некоторых регионах страны будут созданы курорты. Также он отметил, что к 2025 году страна приступит к реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». URA.RU приводит основные заявления главы России с совещания.