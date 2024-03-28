28 марта 2024

Мэр Нижнего Тагила исполнил мечту школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Владислава Пинаева. Екатеринбург, пинаев владислав
Владислав Пинаев приурочил подарок к 35-летию школы Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мэр города Владислав вручил учащимся школы № 30 специальные наборы для создания кружка робототехники. Один из учеников рассказал главе города, что создание данного направления — мечта подростков.

«Встретился с учащимися школы № 30… Столько направлений внеучебной деятельности в школе! А скоро появится еще одно — робототехника. Для начала подарили ребятам специальные наборы. Подарок как раз к 35-летию школы», — написал в своем telegram-канале Пинаев.

На встречу в центре детских инициатив пришли курсанты военно-патриотического клуба, работники школьного музея, участники театра моды «Мэри Поппинс», школьники из кружка резьбы по дереву, юные пожарные, волонтеры и будущие автоинспекторы. «У нашей школы есть мечта — развиваться в инженерном направлении и развивать робототехнику», — заявил один из школьников, после чего детям вручили новое оборудование для обучения в новой сфере.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мэр города Владислав вручил учащимся школы № 30 специальные наборы для создания кружка робототехники. Один из учеников рассказал главе города, что создание данного направления — мечта подростков. «Встретился с учащимися школы № 30… Столько направлений внеучебной деятельности в школе! А скоро появится еще одно — робототехника. Для начала подарили ребятам специальные наборы. Подарок как раз к 35-летию школы», — написал в своем telegram-канале Пинаев. На встречу в центре детских инициатив пришли курсанты военно-патриотического клуба, работники школьного музея, участники театра моды «Мэри Поппинс», школьники из кружка резьбы по дереву, юные пожарные, волонтеры и будущие автоинспекторы. «У нашей школы есть мечта — развиваться в инженерном направлении и развивать робототехнику», — заявил один из школьников, после чего детям вручили новое оборудование для обучения в новой сфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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