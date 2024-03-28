Мэр Нижнего Тагила исполнил мечту школьников

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мэр города Владислав вручил учащимся школы № 30 специальные наборы для создания кружка робототехники. Один из учеников рассказал главе города, что создание данного направления — мечта подростков.
«Встретился с учащимися школы № 30… Столько направлений внеучебной деятельности в школе! А скоро появится еще одно — робототехника. Для начала подарили ребятам специальные наборы. Подарок как раз к 35-летию школы», — написал в своем telegram-канале Пинаев.
На встречу в центре детских инициатив пришли курсанты военно-патриотического клуба, работники школьного музея, участники театра моды «Мэри Поппинс», школьники из кружка резьбы по дереву, юные пожарные, волонтеры и будущие автоинспекторы. «У нашей школы есть мечта — развиваться в инженерном направлении и развивать робототехнику», — заявил один из школьников, после чего детям вручили новое оборудование для обучения в новой сфере.
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