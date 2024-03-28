«Коммерсант»: диабетики столкнулись с нехваткой сверхбыстрого инсулина в РФ

29 марта 2024 в 05:06 Размер текста - 17 +

Производитель РФ пока не может заполнить освободившуюся нишу по производству инсулина Фото: Ритис Бараускас © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России взрослые пациенты с диабетом столкнулись с трудностями в получении сверхбыстрого инсулина аспарт «Фиасп», после инъекции которого можно принимать пищу. В первом квартале госзакупки препарата сократились и в аптеках его уже нет. Об этом сообщают эксперты рынка лекарственных препаратов. «Производители объясняют задержки „Фиасп“ повышенным спросом. На рынке есть российский аналог „Герофарм“, но его пока поставляют мало», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на экспертов. По данным Headway Company закупки быстродействующего инсулина «Фиасп» от датской Novo Nordisk резко упали на 95%, до 22 млн рублей. Годом ранее больницы и регионы закупили препарат на 442 млн рублей. «Фиасп» отсутствует и в рознице. По данным AptekaMos, его нет в аптеках Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и ряда других регионов. Фармакологическая компания «Герофарм» ранее поставила на российский рынок около 250 тысяч упаковок отечественного аналога препарата от диабета «Семавик». Он является аналогом лекарства для диабетиков «Оземпик». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России взрослые пациенты с диабетом столкнулись с трудностями в получении сверхбыстрого инсулина аспарт «Фиасп», после инъекции которого можно принимать пищу. В первом квартале госзакупки препарата сократились и в аптеках его уже нет. Об этом сообщают эксперты рынка лекарственных препаратов. «Производители объясняют задержки „Фиасп“ повышенным спросом. На рынке есть российский аналог „Герофарм“, но его пока поставляют мало», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов. По данным Headway Company закупки быстродействующего инсулина «Фиасп» от датской Novo Nordisk резко упали на 95%, до 22 млн рублей. Годом ранее больницы и регионы закупили препарат на 442 млн рублей. «Фиасп» отсутствует и в рознице. По данным AptekaMos, его нет в аптеках Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и ряда других регионов. Фармакологическая компания «Герофарм» ранее поставила на российский рынок около 250 тысяч упаковок отечественного аналога препарата от диабета «Семавик». Он является аналогом лекарства для диабетиков «Оземпик».