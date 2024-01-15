В аптеках появился отечественный аналог популярного лекарства для диабетиков

Фармакологическая компания «Герофарм» поставила на российский рынок около 250 тысяч упаковок отечественного аналога препарата от диабета «Семавик». Он является аналогом лекарства для диабетиков «Оземпик». Лекарство можно заказать в большинстве регионов страны. Об этом сообщили в компании.
«Порядка 250 000 упаковок препарата „Семавик“ были введены в гражданский оборот в конце декабря 2023 года. Сегодня лекарство уже доступно в Северо-Западном, Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах и транспортируется в другие регионы», — передает РИА Новости информацию из компании. Доставка препарата ожидается в ближайшее время, заказать его можно в большинстве регионов России.
В декабре 2023 года правительство страны разрешило компаниям «Промомед» и «Герофарм» выпускать аналоги «Оземпика» без согласия зарубежного правообладателя в срок до 31 декабря 2024 года. Генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов заявлял, что до конца 2023 года компания выпустит до 300 тысяч упаковок. В «Промомед» сообщали об отгрузке свыше 120 тысяч упаковок препарата «Квинсента».
Ранее сообщалось, что датский препарат «Оземпик» перестанут поставлять в российские аптеки с декабря 2023 года. Отмечается, что любой производитель лекарственных препаратов обязан за один год предупреждать о прекращении поставок лекарств. Сообщение об отзыве «Оземпика» поступило в ноябре 2022 года.
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