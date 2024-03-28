28 марта 2024

Жители ЯНАО стали чаще ходить к психологам в марте 2024 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло отставка
В ЯНАО вырос спрос на семейных психологов Фото:

У жителей ЯНАО в марте 2024 года повысился спрос на детских и семейных психологов. Ямальцы и их дети стали посещать специалистов на 39% чаще, чем в тот же период 2023 года. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито».

«В марте 2024 года в ЯНАО спрос на услуги детских и семейных психологов вырос на 39% по сравнению с мартом 2023. Вместе с тем количество объявлений от детских психологов за год выросло вдвое, а семейных — втрое», — рассказал специалист «Авито».

Средняя стоимость услуг обоих специалистов в регионе начинается от 2500 рублей за час. Итоговая цена сеанса варьируется от стажа и квалификации специалиста.

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У жителей ЯНАО в марте 2024 года повысился спрос на детских и семейных психологов. Ямальцы и их дети стали посещать специалистов на 39% чаще, чем в тот же период 2023 года. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито». «В марте 2024 года в ЯНАО спрос на услуги детских и семейных психологов вырос на 39% по сравнению с мартом 2023. Вместе с тем количество объявлений от детских психологов за год выросло вдвое, а семейных — втрое», — рассказал специалист «Авито». Средняя стоимость услуг обоих специалистов в регионе начинается от 2500 рублей за час. Итоговая цена сеанса варьируется от стажа и квалификации специалиста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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