Жители ЯНАО стали чаще ходить к психологам в марте 2024 года

В ЯНАО вырос спрос на семейных психологов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У жителей ЯНАО в марте 2024 года повысился спрос на детских и семейных психологов. Ямальцы и их дети стали посещать специалистов на 39% чаще, чем в тот же период 2023 года. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито».

«В марте 2024 года в ЯНАО спрос на услуги детских и семейных психологов вырос на 39% по сравнению с мартом 2023. Вместе с тем количество объявлений от детских психологов за год выросло вдвое, а семейных — втрое», — рассказал специалист «Авито».

Средняя стоимость услуг обоих специалистов в регионе начинается от 2500 рублей за час. Итоговая цена сеанса варьируется от стажа и квалификации специалиста.