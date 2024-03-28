28 марта 2024

Жене погибшего курганского бойца СВО вручили орден. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, орден мужества, вручение, цветы, память, сво
Курганец, которому присвоен орден, погиб при исполнении воинского долга (архивное фото) Фото:

Военный комиссар Кетовского, Половинского и Притобольного районов Курганской области торжественно вручил вдове бойца СВО «Орден Мужества». Об этом сообщил глава Кетовского округа Олег Язовских в своем telegram-канале.

«Сегодня в торжественной обстановке военным комиссаром Кетовского, Половинского и Притобольного районов Валиханом Тутутковым был вручен „Орден Мужества“ Александре Смирновой, супруг которой Александр Смирнов в сентябре прошлого года погиб на СВО», — указано в telegram-канале «Олег Язовских (Кетовский округ45)».

Также, как написал глава, Александре пожелали благополучия. Кроме того, поблагодарили за проявленное мужество при исполнении воинского долга погибшим супругом, поздравил Александру с полученной наградой.

Супруге бойца торжественно вручили орден
Супруге бойца торжественно вручили орден

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Военный комиссар Кетовского, Половинского и Притобольного районов Курганской области торжественно вручил вдове бойца СВО «Орден Мужества». Об этом сообщил глава Кетовского округа Олег Язовских в своем telegram-канале. «Сегодня в торжественной обстановке военным комиссаром Кетовского, Половинского и Притобольного районов Валиханом Тутутковым был вручен „Орден Мужества“ Александре Смирновой, супруг которой Александр Смирнов в сентябре прошлого года погиб на СВО», — указано в telegram-канале «Олег Язовских (Кетовский округ45)». Также, как написал глава, Александре пожелали благополучия. Кроме того, поблагодарили за проявленное мужество при исполнении воинского долга погибшим супругом, поздравил Александру с полученной наградой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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