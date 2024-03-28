Военный комиссар Кетовского, Половинского и Притобольного районов Курганской области торжественно вручил вдове бойца СВО «Орден Мужества». Об этом сообщил глава Кетовского округа Олег Язовских в своем telegram-канале.
«Сегодня в торжественной обстановке военным комиссаром Кетовского, Половинского и Притобольного районов Валиханом Тутутковым был вручен „Орден Мужества“ Александре Смирновой, супруг которой Александр Смирнов в сентябре прошлого года погиб на СВО», — указано в telegram-канале «Олег Язовских (Кетовский округ45)».
Также, как написал глава, Александре пожелали благополучия. Кроме того, поблагодарили за проявленное мужество при исполнении воинского долга погибшим супругом, поздравил Александру с полученной наградой.
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Военный комиссар Кетовского, Половинского и Притобольного районов Курганской области торжественно вручил вдове бойца СВО «Орден Мужества». Об этом сообщил глава Кетовского округа Олег Язовских в своем telegram-канале. «Сегодня в торжественной обстановке военным комиссаром Кетовского, Половинского и Притобольного районов Валиханом Тутутковым был вручен „Орден Мужества“ Александре Смирновой, супруг которой Александр Смирнов в сентябре прошлого года погиб на СВО», — указано в telegram-канале «Олег Язовских (Кетовский округ45)». Также, как написал глава, Александре пожелали благополучия. Кроме того, поблагодарили за проявленное мужество при исполнении воинского долга погибшим супругом, поздравил Александру с полученной наградой.