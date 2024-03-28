Жене погибшего курганского бойца СВО вручили орден. Фото

29 марта 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Курганец, которому присвоен орден, погиб при исполнении воинского долга (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Военный комиссар Кетовского, Половинского и Притобольного районов Курганской области торжественно вручил вдове бойца СВО «Орден Мужества». Об этом сообщил глава Кетовского округа Олег Язовских в своем telegram-канале. «Сегодня в торжественной обстановке военным комиссаром Кетовского, Половинского и Притобольного районов Валиханом Тутутковым был вручен „Орден Мужества“ Александре Смирновой, супруг которой Александр Смирнов в сентябре прошлого года погиб на СВО», — указано в telegram-канале «Олег Язовских (Кетовский округ45)». Также, как написал глава, Александре пожелали благополучия. Кроме того, поблагодарили за проявленное мужество при исполнении воинского долга погибшим супругом, поздравил Александру с полученной наградой. Супруге бойца торжественно вручили орден telegram-канал «Олег Язовских (Кетовский округ45)» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный комиссар Кетовского, Половинского и Притобольного районов Курганской области торжественно вручил вдове бойца СВО «Орден Мужества». Об этом сообщил глава Кетовского округа Олег Язовских в своем telegram-канале. «Сегодня в торжественной обстановке военным комиссаром Кетовского, Половинского и Притобольного районов Валиханом Тутутковым был вручен „Орден Мужества“ Александре Смирновой, супруг которой Александр Смирнов в сентябре прошлого года погиб на СВО», — указано в telegram-канале «Олег Язовских (Кетовский округ45)». Также, как написал глава, Александре пожелали благополучия. Кроме того, поблагодарили за проявленное мужество при исполнении воинского долга погибшим супругом, поздравил Александру с полученной наградой.