В Екатеринбурге женщина сдала приставам алиментщика, избивавшего ее

В Екатеринбурге мужчина, переставший платить алименты своему 12-летнему сыну, избивал новую сожительницу, из-за чего женщина сдала должника судебным приставам. Теперь ему грозит тюремный срок, рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области.
«Долгое время местонахождение мужчины установить не удавалось. Сдала должника в руки правоохранителей сожительница мужчины, к которой он время от времени стал применять физическую силу», — сказано в сообщении. В 2021 году мужчина перестал платить алименты, а затем начал скрываться от приставов и попал в исполнительный розыск.
На должника возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Максимальное наказание, которое ему грозит — лишение свободы на срок до одного года.
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