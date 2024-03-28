28 марта 2024

В Екатеринбурге женщина сдала приставам алиментщика, избивавшего ее

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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, бытовое убийство, удушье
Мужчина скрывался в квартире новой сожительницы Фото:

В Екатеринбурге мужчина, переставший платить алименты своему 12-летнему сыну, избивал новую сожительницу, из-за чего женщина сдала должника судебным приставам. Теперь ему грозит тюремный срок, рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области.

«Долгое время местонахождение мужчины установить не удавалось. Сдала должника в руки правоохранителей сожительница мужчины, к которой он время от времени стал применять физическую силу», — сказано в сообщении. В 2021 году мужчина перестал платить алименты, а затем начал скрываться от приставов и попал в исполнительный розыск.

На должника возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Максимальное наказание, которое ему грозит — лишение свободы на срок до одного года.

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В Екатеринбурге мужчина, переставший платить алименты своему 12-летнему сыну, избивал новую сожительницу, из-за чего женщина сдала должника судебным приставам. Теперь ему грозит тюремный срок, рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области. «Долгое время местонахождение мужчины установить не удавалось. Сдала должника в руки правоохранителей сожительница мужчины, к которой он время от времени стал применять физическую силу», — сказано в сообщении. В 2021 году мужчина перестал платить алименты, а затем начал скрываться от приставов и попал в исполнительный розыск. На должника возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Максимальное наказание, которое ему грозит — лишение свободы на срок до одного года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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