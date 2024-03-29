Росздравнадзор: запасов сверхбыстрого инсулина хватит менее чем на год

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Поездка Евгения Куйвашева в Новоуральск: завод Медсинтез и детский сад №15., лекарство, ампула, инсулин
Препарата с веществом инсулин аспарт хватит на 8,6 месяцев Фото:

В России хватит на 8,6 месяцев запасов препаратов с действующим веществом инсулин аспарт. Об этом сообщили в Росздравнадзоре, комментируя информацию о дефиците сверхбыстрого инсулина.

«По данным аналитической витрины правительства РФ, отмечается обеспеченность по лекарственному препарату с международным непатентованным наименованием (МНН) инсулин аспарт по РФ — 8,6 месяцев, в медицинских организациях — 10,5 месяцев, в аптечных организациях — 2,5 месяцев», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ее заявление приводит ТАСС.

Ранее «Коммерсант» выяснил, что взрослые пациенты с диабетом столкнулись с трудностями в получении сверхбыстрого инсулина аспарт «Фиасп», после инъекции препарата можно принимать пищу. По данным газеты, закупки инсулина от датской Novo Nordisk резко упали на 95% — до 22 млн рублей.

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В России хватит на 8,6 месяцев запасов препаратов с действующим веществом инсулин аспарт. Об этом сообщили в Росздравнадзоре, комментируя информацию о дефиците сверхбыстрого инсулина. «По данным аналитической витрины правительства РФ, отмечается обеспеченность по лекарственному препарату с международным непатентованным наименованием (МНН) инсулин аспарт по РФ — 8,6 месяцев, в медицинских организациях — 10,5 месяцев, в аптечных организациях — 2,5 месяцев», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ее заявление приводит ТАСС. Ранее «Коммерсант» выяснил, что взрослые пациенты с диабетом столкнулись с трудностями в получении сверхбыстрого инсулина аспарт «Фиасп», после инъекции препарата можно принимать пищу. По данным газеты, закупки инсулина от датской Novo Nordisk резко упали на 95% — до 22 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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