Общество Здоровье Росздравнадзор: запасов сверхбыстрого инсулина хватит менее чем на год 29 марта 2024 в 11:55 Размер текста - 17 + Препарата с веществом инсулин аспарт хватит на 8,6 месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России хватит на 8,6 месяцев запасов препаратов с действующим веществом инсулин аспарт. Об этом сообщили в Росздравнадзоре, комментируя информацию о дефиците сверхбыстрого инсулина. «По данным аналитической витрины правительства РФ, отмечается обеспеченность по лекарственному препарату с международным непатентованным наименованием (МНН) инсулин аспарт по РФ — 8,6 месяцев, в медицинских организациях — 10,5 месяцев, в аптечных организациях — 2,5 месяцев», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ее заявление приводит ТАСС. Ранее «Коммерсант» выяснил, что взрослые пациенты с диабетом столкнулись с трудностями в получении сверхбыстрого инсулина аспарт «Фиасп», после инъекции препарата можно принимать пищу. По данным газеты, закупки инсулина от датской Novo Nordisk резко упали на 95% — до 22 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В России хватит на 8,6 месяцев запасов препаратов с действующим веществом инсулин аспарт. Об этом сообщили в Росздравнадзоре, комментируя информацию о дефиците сверхбыстрого инсулина. «По данным аналитической витрины правительства РФ, отмечается обеспеченность по лекарственному препарату с международным непатентованным наименованием (МНН) инсулин аспарт по РФ — 8,6 месяцев, в медицинских организациях — 10,5 месяцев, в аптечных организациях — 2,5 месяцев», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ее заявление приводит ТАСС. Ранее «Коммерсант» выяснил, что взрослые пациенты с диабетом столкнулись с трудностями в получении сверхбыстрого инсулина аспарт «Фиасп», после инъекции препарата можно принимать пищу. По данным газеты, закупки инсулина от датской Novo Nordisk резко упали на 95% — до 22 млн рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям