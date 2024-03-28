Тюменские коммунальщики «сбегают» в такси и сферу обслуживания

В Тюмени на 38% вырос спрос на рабочих в сфере ЖКХ

29 марта 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Больше всего рабочих требуется в сферу водоснабжения Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени на 38% вырос спрос на рабочих в сфере коммунального хозяйства. Такая тенденция связана с постоянным оттоком трудовых мигрантов из ЖКХ в логистику и сферу обслуживания, сообщает в рассылке аналитический отдел рекрутингового агентства hh.ru. «Рабочий персонал — одна из самых низкоконкурентных сфер на рынке труда, сейчас на одну вакансию в Тюменской области приходится всего 2,8 активных резюме. В отрасли ЖКХ ситуация усугубляется продолжающимся оттоком трудовых мигрантов в сферу обслуживания и логистику», — говорится в сообщении. Сообщается, что за первый квартал 2024 года в регионе было опубликовано почти 430 вакансий в сфере ЖКХ. Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом сейчас спрос на рабочих оценивается в четыре тысячи вакансий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на 38% вырос спрос на рабочих в сфере коммунального хозяйства. Такая тенденция связана с постоянным оттоком трудовых мигрантов из ЖКХ в логистику и сферу обслуживания, сообщает в рассылке аналитический отдел рекрутингового агентства hh.ru. «Рабочий персонал — одна из самых низкоконкурентных сфер на рынке труда, сейчас на одну вакансию в Тюменской области приходится всего 2,8 активных резюме. В отрасли ЖКХ ситуация усугубляется продолжающимся оттоком трудовых мигрантов в сферу обслуживания и логистику», — говорится в сообщении. Сообщается, что за первый квартал 2024 года в регионе было опубликовано почти 430 вакансий в сфере ЖКХ. Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом сейчас спрос на рабочих оценивается в четыре тысячи вакансий.