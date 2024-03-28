28 марта 2024

Тюменские коммунальщики «сбегают» в такси и сферу обслуживания

В Тюмени на 38% вырос спрос на рабочих в сфере ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
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"Тепло Тюмени", ремонтные работы на распределительных сетях. Тюмень, жкх, ремонт труб, теплосети
Больше всего рабочих требуется в сферу водоснабжения Фото:

В Тюмени на 38% вырос спрос на рабочих в сфере коммунального хозяйства. Такая тенденция связана с постоянным оттоком трудовых мигрантов из ЖКХ в логистику и сферу обслуживания, сообщает в рассылке аналитический отдел рекрутингового агентства hh.ru.

«Рабочий персонал — одна из самых низкоконкурентных сфер на рынке труда, сейчас на одну вакансию в Тюменской области приходится всего 2,8 активных резюме. В отрасли ЖКХ ситуация усугубляется продолжающимся оттоком трудовых мигрантов в сферу обслуживания и логистику», — говорится в сообщении.

Сообщается, что за первый квартал 2024 года в регионе было опубликовано почти 430 вакансий в сфере ЖКХ. Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом сейчас спрос на рабочих оценивается в четыре тысячи вакансий.

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В Тюмени на 38% вырос спрос на рабочих в сфере коммунального хозяйства. Такая тенденция связана с постоянным оттоком трудовых мигрантов из ЖКХ в логистику и сферу обслуживания, сообщает в рассылке аналитический отдел рекрутингового агентства hh.ru. «Рабочий персонал — одна из самых низкоконкурентных сфер на рынке труда, сейчас на одну вакансию в Тюменской области приходится всего 2,8 активных резюме. В отрасли ЖКХ ситуация усугубляется продолжающимся оттоком трудовых мигрантов в сферу обслуживания и логистику», — говорится в сообщении. Сообщается, что за первый квартал 2024 года в регионе было опубликовано почти 430 вакансий в сфере ЖКХ. Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом сейчас спрос на рабочих оценивается в четыре тысячи вакансий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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