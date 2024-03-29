В США признали большие успехи России в зоне СВО за 2024 год

29 марта 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

С октября 2023 года российская армия контролирует 505 кв. км украинской территории. Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ С начала 2024 года российские войска взяли под контроль почти на 100 кв. км территории больше, чем за последние три месяца прошлого года, сообщает американский Институт изучения войны ISW. Такие темпы продвижения могут быть обусловлены нехваткой техники на Украине и благоприятными погодными условиями зимой. «В период с первого января по 28 марта 2024 года российские войска взяли под контроль почти на 100 квадратных километров территории больше, чем за последние три месяца 2023 года. Такие темпы продвижения могут быть обусловлены сочетанием нехватки техники в Украине и более благоприятных погодных условий зимой, чем осенью, считают аналитики института», — сообщает источник. С начала наступательных действий в октябре 2023 года российская армия контролирует 505 квадратных километров украинской территории. Ранее собщалось, что для американского военно-промышленного комплекса (ВПК) есть очевидная выгода в финансовой прибыли и эффективности поставки оружия для Украины. Так, старший советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк объяснил, почему для бывшего президента США Дональда Трампа выгодна помощь Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала 2024 года российские войска взяли под контроль почти на 100 кв. км территории больше, чем за последние три месяца прошлого года, сообщает американский Институт изучения войны ISW. Такие темпы продвижения могут быть обусловлены нехваткой техники на Украине и благоприятными погодными условиями зимой. «В период с первого января по 28 марта 2024 года российские войска взяли под контроль почти на 100 квадратных километров территории больше, чем за последние три месяца 2023 года. Такие темпы продвижения могут быть обусловлены сочетанием нехватки техники в Украине и более благоприятных погодных условий зимой, чем осенью, считают аналитики института», — сообщает источник. С начала наступательных действий в октябре 2023 года российская армия контролирует 505 квадратных километров украинской территории. Ранее собщалось, что для американского военно-промышленного комплекса (ВПК) есть очевидная выгода в финансовой прибыли и эффективности поставки оружия для Украины. Так, старший советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк объяснил, почему для бывшего президента США Дональда Трампа выгодна помощь Украине.