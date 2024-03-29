Главком ВСУ сообщил о шестикратном преимуществе российской армии в артиллерии

Главком ВСУ Сырский: армия РФ имеет шестикратное преимущество в артиллерии
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Главком ВСУ Сырский дал интервью украинскому изданию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия имеет шестикратное преимущество над Украиной по выпуску боеприпасов. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Еще несколько дней назад преимущество [РФ] по выпущенным боеприпасам составляло около шести к одному», — отметил Сырский. Об этом он сообщил во время интервью украинскому изданию «Укринформ».

Ранее, в своем Telegram, украинский главком отмечал, что приоритетом украинского командования является развития БПЛА, передает RT. Вторым по важности идет обеспечение ВСУ новейшим вооружением.

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Россия имеет шестикратное преимущество над Украиной по выпуску боеприпасов. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «Еще несколько дней назад преимущество [РФ] по выпущенным боеприпасам составляло около шести к одному», — отметил Сырский. Об этом он сообщил во время интервью украинскому изданию «Укринформ». Ранее, в своем Telegram, украинский главком отмечал, что приоритетом украинского командования является развития БПЛА, передает RT. Вторым по важности идет обеспечение ВСУ новейшим вооружением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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