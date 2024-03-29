Главком ВСУ сообщил о шестикратном преимуществе российской армии в артиллерии

Главком ВСУ Сырский дал интервью украинскому изданию
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия имеет шестикратное преимущество над Украиной по выпуску боеприпасов. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Еще несколько дней назад преимущество [РФ] по выпущенным боеприпасам составляло около шести к одному», — отметил Сырский. Об этом он сообщил во время интервью украинскому изданию «Укринформ».
Ранее, в своем Telegram, украинский главком отмечал, что приоритетом украинского командования является развития БПЛА, передает RT. Вторым по важности идет обеспечение ВСУ новейшим вооружением.
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