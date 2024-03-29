В мире Украина Главком ВСУ сообщил о шестикратном преимуществе российской армии в артиллерии Главком ВСУ Сырский: армия РФ имеет шестикратное преимущество в артиллерии 29 марта 2024 в 13:05 Размер текста - 17 + Главком ВСУ Сырский дал интервью украинскому изданию Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия имеет шестикратное преимущество над Украиной по выпуску боеприпасов. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «Еще несколько дней назад преимущество [РФ] по выпущенным боеприпасам составляло около шести к одному», — отметил Сырский. Об этом он сообщил во время интервью украинскому изданию «Укринформ». Ранее, в своем Telegram, украинский главком отмечал, что приоритетом украинского командования является развития БПЛА, передает RT. Вторым по важности идет обеспечение ВСУ новейшим вооружением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия имеет шестикратное преимущество над Украиной по выпуску боеприпасов. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «Еще несколько дней назад преимущество [РФ] по выпущенным боеприпасам составляло около шести к одному», — отметил Сырский. Об этом он сообщил во время интервью украинскому изданию «Укринформ». Ранее, в своем Telegram, украинский главком отмечал, что приоритетом украинского командования является развития БПЛА, передает RT. Вторым по важности идет обеспечение ВСУ новейшим вооружением. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям