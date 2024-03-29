Уральцы все реже хотят переезжать в Москву, но есть исключения

Екатеринбург возглавил топ-5 городов России, в которых хочет жить молодежь

29 марта 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Молодежь стремится в Москву, потому что там удобнее жить и работать Фото: Владимир Андреев © URA.RU Среди уральцев екатеринбуржцы реже всех планируют переезжать в Москву и другие города, зато чаще о намерении покинуть регион говорят жители Перми и Тюмени. Такими данными с URA.RU поделились в компании Level Group. «45% молодых жителей Екатеринбурга не хотят уезжать жить в другие города. Они рассказали, что жизнь в родном мегаполисе их полностью устраивает», — сообщили в пресс-службе. Пермяки и тюменцы готовы покинуть города из-за отсутствия комфортной общественной среды (32%) и возможностей для развития (28%). Также опрошенные отмечали недостаток развлечений (24%), а в некоторых случаях на отъезде настаивали родители (10%) или молодые люди уезжали вслед за друзьями (17%). Согласно всероссийским опросам, переехать в Москву планирует почти каждый пятый россиянин от 18 до 28 лет из города-миллионника. На втором по популярности месте для переезда — Санкт-Петербург, другие города России молодежь рассматривает для переезда в 10% случаев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди уральцев екатеринбуржцы реже всех планируют переезжать в Москву и другие города, зато чаще о намерении покинуть регион говорят жители Перми и Тюмени. Такими данными с URA.RU поделились в компании Level Group. «45% молодых жителей Екатеринбурга не хотят уезжать жить в другие города. Они рассказали, что жизнь в родном мегаполисе их полностью устраивает», — сообщили в пресс-службе. Пермяки и тюменцы готовы покинуть города из-за отсутствия комфортной общественной среды (32%) и возможностей для развития (28%). Также опрошенные отмечали недостаток развлечений (24%), а в некоторых случаях на отъезде настаивали родители (10%) или молодые люди уезжали вслед за друзьями (17%). Согласно всероссийским опросам, переехать в Москву планирует почти каждый пятый россиянин от 18 до 28 лет из города-миллионника. На втором по популярности месте для переезда — Санкт-Петербург, другие города России молодежь рассматривает для переезда в 10% случаев.