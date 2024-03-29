Уральцы все реже хотят переезжать в Москву, но есть исключения

Екатеринбург возглавил топ-5 городов России, в которых хочет жить молодежь
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт "10 лет в родной гавани, Крымская весна" на Красной площади. Москва, студенты, песня, молодежь
Молодежь стремится в Москву, потому что там удобнее жить и работать Фото:

Среди уральцев екатеринбуржцы реже всех планируют переезжать в Москву и другие города, зато чаще о намерении покинуть регион говорят жители Перми и Тюмени. Такими данными с URA.RU поделились в компании Level Group.

«45% молодых жителей Екатеринбурга не хотят уезжать жить в другие города. Они рассказали, что жизнь в родном мегаполисе их полностью устраивает», — сообщили в пресс-службе.

Пермяки и тюменцы готовы покинуть города из-за отсутствия комфортной общественной среды (32%) и возможностей для развития (28%). Также опрошенные отмечали недостаток развлечений (24%), а в некоторых случаях на отъезде настаивали родители (10%) или молодые люди уезжали вслед за друзьями (17%).

Согласно всероссийским опросам, переехать в Москву планирует почти каждый пятый россиянин от 18 до 28 лет из города-миллионника. На втором по популярности месте для переезда — Санкт-Петербург, другие города России молодежь рассматривает для переезда в 10% случаев.

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Среди уральцев екатеринбуржцы реже всех планируют переезжать в Москву и другие города, зато чаще о намерении покинуть регион говорят жители Перми и Тюмени. Такими данными с URA.RU поделились в компании Level Group. «45% молодых жителей Екатеринбурга не хотят уезжать жить в другие города. Они рассказали, что жизнь в родном мегаполисе их полностью устраивает», — сообщили в пресс-службе. Пермяки и тюменцы готовы покинуть города из-за отсутствия комфортной общественной среды (32%) и возможностей для развития (28%). Также опрошенные отмечали недостаток развлечений (24%), а в некоторых случаях на отъезде настаивали родители (10%) или молодые люди уезжали вслед за друзьями (17%). Согласно всероссийским опросам, переехать в Москву планирует почти каждый пятый россиянин от 18 до 28 лет из города-миллионника. На втором по популярности месте для переезда — Санкт-Петербург, другие города России молодежь рассматривает для переезда в 10% случаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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