Уральцы все реже хотят переезжать в Москву, но есть исключения

Среди уральцев екатеринбуржцы реже всех планируют переезжать в Москву и другие города, зато чаще о намерении покинуть регион говорят жители Перми и Тюмени. Такими данными с URA.RU поделились в компании Level Group.
«45% молодых жителей Екатеринбурга не хотят уезжать жить в другие города. Они рассказали, что жизнь в родном мегаполисе их полностью устраивает», — сообщили в пресс-службе.
Пермяки и тюменцы готовы покинуть города из-за отсутствия комфортной общественной среды (32%) и возможностей для развития (28%). Также опрошенные отмечали недостаток развлечений (24%), а в некоторых случаях на отъезде настаивали родители (10%) или молодые люди уезжали вслед за друзьями (17%).
Согласно всероссийским опросам, переехать в Москву планирует почти каждый пятый россиянин от 18 до 28 лет из города-миллионника. На втором по популярности месте для переезда — Санкт-Петербург, другие города России молодежь рассматривает для переезда в 10% случаев.
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