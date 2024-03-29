РИАН: еще 9 человек задержаны по подозрению в теракте

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл, теракт в крокус сити холле
Девять подозреваемых задержали в Таджикистане Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Таджикистане задержали девять человек по подозрению в возможной связи с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявили в таджикских спецслужбах.

«Девять человек задержаны в Таджикистане по подозрению в возможной связи с исполнителями теракта в „Крокусе“», — сообщили в спецслужбах Таджикистана. Цитату передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что третий фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов подал апелляцию против своего ареста. Известно, что он сдавал квартиру исполнителям теракта.

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В Таджикистане задержали девять человек по подозрению в возможной связи с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявили в таджикских спецслужбах. «Девять человек задержаны в Таджикистане по подозрению в возможной связи с исполнителями теракта в „Крокусе“», — сообщили в спецслужбах Таджикистана. Цитату передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что третий фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов подал апелляцию против своего ареста. Известно, что он сдавал квартиру исполнителям теракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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