РИАН: еще 9 человек задержаны по подозрению в теракте

29 марта 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Девять подозреваемых задержали в Таджикистане Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Таджикистане задержали девять человек по подозрению в возможной связи с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявили в таджикских спецслужбах. «Девять человек задержаны в Таджикистане по подозрению в возможной связи с исполнителями теракта в „Крокусе“», — сообщили в спецслужбах Таджикистана. Цитату передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что третий фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов подал апелляцию против своего ареста. Известно, что он сдавал квартиру исполнителям теракта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Таджикистане задержали девять человек по подозрению в возможной связи с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявили в таджикских спецслужбах. «Девять человек задержаны в Таджикистане по подозрению в возможной связи с исполнителями теракта в „Крокусе“», — сообщили в спецслужбах Таджикистана. Цитату передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что третий фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов подал апелляцию против своего ареста. Известно, что он сдавал квартиру исполнителям теракта.