РИАН: еще 9 человек задержаны по подозрению в теракте

Девять подозреваемых задержали в Таджикистане
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
В Таджикистане задержали девять человек по подозрению в возможной связи с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявили в таджикских спецслужбах.
«Девять человек задержаны в Таджикистане по подозрению в возможной связи с исполнителями теракта в „Крокусе“», — сообщили в спецслужбах Таджикистана. Цитату передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что третий фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов подал апелляцию против своего ареста. Известно, что он сдавал квартиру исполнителям теракта.
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