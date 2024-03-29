Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест

Алишер Касимов сдавал квартиру террористам
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Третий фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов подал апелляцию против своего ареста. Об этом сообщили в суде. Известно, что Касимов сдавал квартиру исполнителям теракта.
«Алишер Касимов третьим из фигурантов дела о теракте в „Крокусе“ обжаловал свой арест», — сообщил суд. Слова передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что второй фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Исроил Исломов обжаловал свой арест. Также жалобу подал сын Исломова Аминчон.
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