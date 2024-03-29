Происшествия Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест 29 марта 2024 в 12:36 Размер текста - 17 + Алишер Касимов сдавал квартиру террористам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Третий фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов подал апелляцию против своего ареста. Об этом сообщили в суде. Известно, что Касимов сдавал квартиру исполнителям теракта. «Алишер Касимов третьим из фигурантов дела о теракте в „Крокусе“ обжаловал свой арест», — сообщил суд. Слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что второй фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Исроил Исломов обжаловал свой арест. Также жалобу подал сын Исломова Аминчон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Третий фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов подал апелляцию против своего ареста. Об этом сообщили в суде. Известно, что Касимов сдавал квартиру исполнителям теракта. «Алишер Касимов третьим из фигурантов дела о теракте в „Крокусе“ обжаловал свой арест», — сообщил суд. Слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что второй фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Исроил Исломов обжаловал свой арест. Также жалобу подал сын Исломова Аминчон. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям