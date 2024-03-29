Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест

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Алишер Касимов сдавал квартиру террористам Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Третий фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов подал апелляцию против своего ареста. Об этом сообщили в суде. Известно, что Касимов сдавал квартиру исполнителям теракта.

«Алишер Касимов третьим из фигурантов дела о теракте в „Крокусе“ обжаловал свой арест», — сообщил суд. Слова передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что второй фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Исроил Исломов обжаловал свой арест. Также жалобу подал сын Исломова Аминчон.

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Третий фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов подал апелляцию против своего ареста. Об этом сообщили в суде. Известно, что Касимов сдавал квартиру исполнителям теракта. «Алишер Касимов третьим из фигурантов дела о теракте в „Крокусе“ обжаловал свой арест», — сообщил суд. Слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что второй фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Исроил Исломов обжаловал свой арест. Также жалобу подал сын Исломова Аминчон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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