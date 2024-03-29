Медики ХМАО спасли пациента с разрывом артерии

29 марта 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Врачи ХМАО провели экстренную операцию пенсионеру с разрывом аорты Фото: Анастасия Богданова © URA.RU Врачи Сургутской окружной клинической больницы провели экстренную операцию мужчине, у которого разорвалась брюшная аорта (самая большая артерия брюшной полости). Пациент обратился в отделение с жалобами на боль в животе. «В приемное хирургическое отделение „Сургутской окружной клинической“ обратился мужчина 74-х лет с жалобами на боль в животе. Компьютерная томография позволила выявить ложную аневризму брюшного отдела аорты — состояние крайне опасное для жизни, так как в любую секунду могло произойти массивное кровотечение в брюшную полость. Врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения выполнили сложную малоинвазивную операцию и спасли пациента», — сообщила агентству пресс-служба Департамента здравоохранения ХМАО. Хирурги установили в артерию стент — специальную конструкцию, которая позволила восстановить нормальный кровоток в сосуде. Через неделю после операции пациента выписали из больницы, направив на амбулаторное лечение. Ранее URA.RU писало, что врачи ХМАО провели сложную операцию участнику СВО, который получил травму после взрыва мины. Они пересадили пациенту нерв из ноги в плечо. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врачи Сургутской окружной клинической больницы провели экстренную операцию мужчине, у которого разорвалась брюшная аорта (самая большая артерия брюшной полости). Пациент обратился в отделение с жалобами на боль в животе. «В приемное хирургическое отделение „Сургутской окружной клинической“ обратился мужчина 74-х лет с жалобами на боль в животе. Компьютерная томография позволила выявить ложную аневризму брюшного отдела аорты — состояние крайне опасное для жизни, так как в любую секунду могло произойти массивное кровотечение в брюшную полость. Врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения выполнили сложную малоинвазивную операцию и спасли пациента», — сообщила агентству пресс-служба Департамента здравоохранения ХМАО. Хирурги установили в артерию стент — специальную конструкцию, которая позволила восстановить нормальный кровоток в сосуде. Через неделю после операции пациента выписали из больницы, направив на амбулаторное лечение. Ранее URA.RU писало, что врачи ХМАО провели сложную операцию участнику СВО, который получил травму после взрыва мины. Они пересадили пациенту нерв из ноги в плечо.