Врачи ХМАО пересадили бойцу СВО нерв из ноги в плечо

В ХМАО сделали сложную операцию участнику СВО, подорвавшемуся на мине

15 марта 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Травматологи Сургута оперировали бойца СВО четыре часа, чтобы восстановить подвижность руки после взрыва мины Фото: Илья Московец © URA.RU Врачи Сургутской травмбольницы провели сложную микрохирургическую операцию участнику СВО, который получил тяжелую травму после взрыва мины. Они пересадили пациенту нерв из ноги в плечо. «Наши врачи выполнили сложную микрохирургическую операцию 39-летнему пациенту с минно-взрывной травмой, которую усугубило повреждение лучевого нерва (отсюда — проблемы с кистью).Целостность лучевого нерва они восстановили за счет фрагмента сурального нерва, который выделили из голени. Отломки плечевой кости соединили накостной пластиной, создав условия для скорейшей консолидации перелома», — сообщил telegram-канал Сургутской травматологической больницы. Мужчина попал в больницу Сургута через два месяца после ранения. У него не срастался перелом плеча, а кисть руки не двигалась. Травматологи-ортопеды оперировали бойца более четырех часов. После операции пациент проведет в больнице еще две недели, для оценки динамики выздоровления потребуется еще несколько месяцев. Ранее URA.RU писало, что врачи из ХМАО провели операцию на мозге без наркоза. Высокотехнологичное вмешательство они выполнили через прокол в бедренной артерии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врачи Сургутской травмбольницы провели сложную микрохирургическую операцию участнику СВО, который получил тяжелую травму после взрыва мины. Они пересадили пациенту нерв из ноги в плечо. «Наши врачи выполнили сложную микрохирургическую операцию 39-летнему пациенту с минно-взрывной травмой, которую усугубило повреждение лучевого нерва (отсюда — проблемы с кистью).Целостность лучевого нерва они восстановили за счет фрагмента сурального нерва, который выделили из голени. Отломки плечевой кости соединили накостной пластиной, создав условия для скорейшей консолидации перелома», — сообщил telegram-канал Сургутской травматологической больницы. Мужчина попал в больницу Сургута через два месяца после ранения. У него не срастался перелом плеча, а кисть руки не двигалась. Травматологи-ортопеды оперировали бойца более четырех часов. После операции пациент проведет в больнице еще две недели, для оценки динамики выздоровления потребуется еще несколько месяцев. Ранее URA.RU писало, что врачи из ХМАО провели операцию на мозге без наркоза. Высокотехнологичное вмешательство они выполнили через прокол в бедренной артерии.